暑假太平山全攻略 注意禁露營與車宿 總量管制限3千人

2019-06-08 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



太平山國家森林遊樂區暑假熱門，但林務局羅東林區管理處提醒遊客注意事項。

其中，園區採動態總量管制措施，當入園人數到達遊樂區動態容納量上限3千人時，將由售(驗)票站開始啟動「動態」總量管制。

羅東林區管理處暑假期間，每天開園時間為凌晨4點到晚間8點，考量遊客夜間安全、減少夜間遊憩行為干擾生態及園區管理需求等因素，遊客需在園區關園前離園，區內禁止露營及車宿。

「太平山禁止寵物入園。」管理處表示，考量目前全台9縣市76鄉鎮仍持續檢出鼬獾感染狂犬病案例，為確保寵物、飼主與所有入園遊客的安全，農業委員會公告自107年8月1日至109年7月31日止，持續禁止犬、貓及其他哺乳類動物進入太平山國家森林遊樂區。

在交通上，管理處提醒，翠峰湖環山步道西入口(里程0公里到2.5公里路段)，目前進行步道整修因而封閉中，需由東入口進入，僅開放里程3.9公里到2.5公里路段。

因暑假期間適逢全台汛期、豪雨及颱風發生時期，山區道路則有落石發生之虞，管理處呼籲行駛山路請放慢行車速度，以維行車安全，並考量太平山位於山區，距離平地市區路途較遠，考量旅遊安全，如果中央氣象局發布豪雨特報或颱風警報，太平山將實施預警性休園措施。