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蒸汽火車將開往花蓮港站 鐵道市集慶節日

2019-06-08 11:19中央社 花蓮縣8日電

慶祝132週年鐵路節，台鐵蒸汽火車「機關車女王─CT273」將於明天特別行駛神秘的花蓮港站，花蓮縣政府也舉辦「花蓮蒸棒.鐵道市集」，邀請民眾共度節日。

花蓮港車站是花蓮臨港線的鐵路車站，沒有月台，平時不載客，僅有貨運列車停靠。

花蓮縣政府觀光處表示，配合台灣鐵路管理局舉辦「台鐵132平安又快樂」搭乘CT273蒸汽火車的活動，民眾在車廂內跟列車長及紅面鴨合照，打卡上傳臉書即送限量版紅面鴨杯墊。

民眾可在花蓮火車站買紀念套票，憑贈送的乘車券搭乘明天（9日）上午10時53分的「CT273」蒸汽火車，於11時25分在花蓮港站下車，漫走景觀橋或轉搭接駁專車直達花蓮港親水遊憩區，逛完鐵道市集，搭乘下午1時30分的蒸汽火車返抵花蓮火車站。

觀光處特別邀請花蓮文化局、花蓮港務分公司及花蓮市形象商圈發展協會跨域合作，9日在花蓮港親水遊憩區舉辦「花蓮蒸棒.鐵道市集」。現場有限定版珍藏冰棒、美食小吃、特色胖卡餐車等，還能欣賞街頭靈魂舞蹈、烏克麗麗樂團、婦女家庭合唱團等表演。

位於花蓮港區的維納斯藝廊特別準備4萬多張珍貴老車票，與鐵道迷共享「跟著車票去旅行」展覽及「當我們黏在一起」馬賽克拼貼，串連車廂、車站、車票三種主題，帶民眾穿梭時光隧道，回顧火車老時光。

鐵道迷火車站列車
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