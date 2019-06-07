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推動多元支付 花蓮商家簽約機台預計月底達800台

2019-06-07 23:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府推動多元支付，在全縣舉辦超過10場次推廣說明會，並輔導東大門夜市、金三角商圈成為全台第一個整合多種主流支付方式的夜市及商圈，縣府表示，目前除了伴手禮業者、觀光景點外，各鄉鎮市農會超市、在地連鎖百貨業也提出申請裝設多元支付設備，目前簽約數量達600台，預計月底擴增到800台。

多元支付機台整合的包括國內外信用卡 、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、LINE Pay、支付寶及微信支付等行動支付，以及愛金卡(iCash)、悠遊卡、一卡通等電子票證，目前正在整合的還有Taiwan Pay、韓國錢包Hana，對消費者來說非常方便。

縣府觀光處長唐玉書表示，縣府致力於打造智慧城市，花蓮是全台第一個成功推出線上數位消費券平台「花蓮好Q」的政府機構，打破傳統的紙本優惠券，改以數位方式整合行銷。今年4月推出的「花蓮好Q」數位消費券，到上月中已有252家特約商店，累積超過7000位「Q粉」，兌換率達17%。

目前花蓮縣府還與經濟部工業局及中華電信公司，共同推動智慧城鄉生活應用補助計畫，要提供即時旅運資訊服務、多元支付導客服務及觀光旅遊數據創新應用，三大智慧觀光服務。

花蓮縣府推動多元支付，有多家業者加入，預計到這個月簽約的多元支付機台將增加到80...
花蓮縣府推動多元支付，有多家業者加入，預計到這個月簽約的多元支付機台將增加到800台。圖／縣府提供
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