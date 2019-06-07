影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」今天在八斗子漁港熱鬧登場，總統蔡英文上午親自來加油打氣，市長林右昌還喊出市府環保局要是挑戰「10連霸」成功，他要加碼，沒想到下午決賽，環保局以1秒之差，被關指部硬生生阻斷十連霸，跌破眾人眼鏡、惋惜聲連連。

今天這場賽事，最被外界關注的機關團體組賽事，基隆市環保局今年來勢洶洶，要拿下「10連霸」紀錄，不料卻被去年亞軍關渡師指揮部，以總成績不到1秒的差距復仇成功，也讓環保局的連霸紀錄中止，有人說，可能是因漢光演習剛結束，軍人體力正顛峰而奪冠，但環保局隊員奮戰不懈的精神，仍獲得大家的熱烈掌聲。

今年龍舟賽報名隊伍計有社男組13隊、社女組5隊、機關團體組9隊，合計27隊參與盛會；連市議會也由多名男女議員組隊，在機關團體組參賽，雖然由於議員們平日忙於問政，練習時間有限，首戰就被去年的亞軍關指部淘汰，但議員們展現的運動家精神，還是贏得不少讚聲。

各組成績為：