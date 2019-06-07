親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中共南薰礁軍事建設大躍進 太平島觀測鏡頭曝光

情纏17年！言承旭遭爆戀愛「2大壞習慣」　林志玲心碎離去

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」今天在八斗子漁港熱鬧登場，總統蔡英文上午親自來加油打氣，市長林右昌還喊出市府環保局要是挑戰「10連霸」成功，他要加碼，沒想到下午決賽，環保局以1秒之差，被關指部硬生生阻斷十連霸，跌破眾人眼鏡、惋惜聲連連。

今天這場賽事，最被外界關注的機關團體組賽事，基隆市環保局今年來勢洶洶，要拿下「10連霸」紀錄，不料卻被去年亞軍關渡師指揮部，以總成績不到1秒的差距復仇成功，也讓環保局的連霸紀錄中止，有人說，可能是因漢光演習剛結束，軍人體力正顛峰而奪冠，但環保局隊員奮戰不懈的精神，仍獲得大家的熱烈掌聲。

今年龍舟賽報名隊伍計有社男組13隊、社女組5隊、機關團體組9隊，合計27隊參與盛會；連市議會也由多名男女議員組隊，在機關團體組參賽，雖然由於議員們平日忙於問政，練習時間有限，首戰就被去年的亞軍關指部淘汰，但議員們展現的運動家精神，還是贏得不少讚聲。

各組成績為：

社會男子組第一名原特國際、第二名都歷青年、第三名八斗山莊、第四名海大航運、第五名立德、第六名海大OB。

社會女子組，第一名基隆市體育休閒推廣協會、第二名立德、第三名八斗高中女排。

機關團體組，第一名關指部、第二名基隆市環保局、第三名港運連、第四名協和發電廠。

各組精神總錦標，由明德國中、基隆市環保局、八斗高中獲得。

基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，隊員露出勝利的笑。圖／基隆市...
基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，隊員露出勝利的笑。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，隊員露出勝利的笑。圖／基隆市...
基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，隊員露出勝利的笑。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市環保局和關指部下午決賽，編號7的關指部以1秒之差獲勝，環保局十連霸夢碎。圖...
基隆市環保局和關指部下午決賽，編號7的關指部以1秒之差獲勝，環保局十連霸夢碎。圖／基隆市政府提供
分享
總統蔡英文上午參加龍舟賽開幕，關指部隊員爭相和總統合影。記者吳淑君／攝影
總統蔡英文上午參加龍舟賽開幕，關指部隊員爭相和總統合影。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，環保局十連霸夢碎。圖／基隆市...
基隆市環保局和關指部下午決賽，關指部以1秒之差獲勝，環保局十連霸夢碎。圖／基隆市政府提供
分享

基隆漢光演習海大
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

「不怕被罰了」 基隆海廢暫置區啟用

2019-06-07 00:03

東部首家 花蓮慈濟加入新生兒照護網

2019-06-06 23:52

林姿妙力爭 交部同意「山腳下道路」增為15米寬

2019-06-06 23:48

水泥窯焚燒垃圾計畫遭抗議 台泥董事長雨中與民眾溝通

2019-06-06 18:40

8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46

宜蘭學童免費午餐、蘭陽戲劇團預算 都過關了

2019-06-06 17:05

基隆2學生獲總統教育獎、用魚發電科技大獎 林右昌接見

2019-06-06 16:22

縮水的山腳下道路...林姿妙爭取增為15公尺 交通部准了

2019-06-06 15:56

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠

2019-06-06 12:59

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39

韓國瑜看完陳彥博紀錄片大推：讓人感動 熱淚盈眶　

2019-06-07 02:00

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

公開韓國瑜請假紀錄 白眼女神：不需漫不經心的市長

2019-06-07 16:48

韓國瑜包場邀學生觀賞「出發」 分享陳彥博正面能量

2019-06-06 22:22

另類書店興起 屏東市區愈來愈文青

2019-06-06 19:47

山線海線都好玩 跟著網美到新竹打卡去

2019-06-07 07:25

端午節立蛋不稀奇 屏東佳冬立西瓜才炫

2019-06-07 15:15

屈原後代首度來台灣包粽 民眾爭相吃「屈原粽」

2019-06-07 14:42

駁斥民進黨民調 藍營議員：只是要「修理」韓國瑜而已

2019-06-06 20:55

鹿港光雕秀今晚試燈 遊彰化加碼抽百萬轎車

2019-06-06 22:54

東港溪流域傳違法放生 屏縣府將強力取締

2019-06-07 09:23

奇！北港3百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2019-06-07 13:53

影／每年東石划龍舟這2處都擠滿排隊人潮

2019-06-07 12:01

水庫設太陽光電發電系統 大湖鄉長：美腿貼塊布殺風景

2019-06-06 19:58

台中鐵砧山劍井午時水超夯！民眾領不到氣翻了

2019-06-07 12:33

台南正興街名店 不敵夾娃娃機店

2019-06-06 23:17

搶先看！台東多良火車站更美了

2019-06-06 23:02

午時水聖地 台南鹽水老店取水打鐵傳承200多年

2019-06-07 13:55

金門端午包船 20位桃園車友幸運搭乘直呼「超便宜」

2019-06-07 13:07

影／龍舟賽1秒之差 基隆環保局10連霸夢碎

2019-06-07 18:02

呼叫休斯頓！宜蘭登陸後將訪美國NASA 但林姿妙不去

2019-06-07 10:07

雙北公車 下月起「上下車皆刷卡」

2019-06-06 23:42

前議員在台南車站靜坐 力挺蔡英文連任

2019-06-07 11:50

南投星空季8日登場 邀親子到清境探究宇宙

2019-06-07 12:03

最好吃的小卷在深澳 侯友宜盼能和萬里蟹齊名

2019-06-06 22:35

紙風車卡車6月開進南投 火舞、特技、陣頭通通有

2019-06-06 20:01

端午連假 看台南百隊搶龍舟王

2019-06-07 00:06

「國姓爺」護北海岸半世紀 當年僅神像頭顱自大陸漂台

2019-06-06 19:32

取午時水、看龍舟賽 要過傳統味端午節來鹿港就對了

2019-06-07 15:15

桃園經國轉運站首遇連假 機車違停人行道拖了

2019-06-07 13:54

天色已暗潮水不斷上漲 漁民駕駛採蚵車陷在泥灘地

2019-06-07 14:32

桃園測噪音車輛 4小時拍照千餘張

2019-06-06 23:17

高中職國立改市立 台中明年增支2.29億

2019-06-06 23:13

端午節連假 台南蓮花季串聯阿勃勒盛開正美

2019-06-07 10:07

端午三百年荷蘭井取水立蛋 台南古蹟善化慶安宮滿人潮

2019-06-07 13:46

u故事 ／齊柏林逝兩周年 兒：聞樓梯響 心還是痛

2019-06-07 11:02

新北議長盃龍舟賽 侯友宜：市府贏議會就不用上班了

2019-06-07 12:38

屏東市這家另類書店 書籍不賣也不借

2019-06-06 23:42

朱立倫在竹市都城隍廟大嗑在地美食 粉絲搶合影

2019-06-07 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top