宜蘭登聖母山莊 4大學生迷途待援

2019-06-07 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今天近午接獲報案，3女1男共4名淡江大學的學生，今天早上7點半由礁溪農場後方登山口入山，預計到聖母山莊，當日來回。

不過，在登山途中迷失方向，無法下山，目前4人均平安，但請求消防局派員前往救援。