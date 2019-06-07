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宜蘭登聖母山莊 4大學生迷途待援

2019-06-07 13:54聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣消防局今天近午接獲報案，3女1男共4名淡江大學的學生，今天早上7點半由礁溪農場後方登山口入山，預計到聖母山莊，當日來回。

不過，在登山途中迷失方向，無法下山，目前4人均平安，但請求消防局派員前往救援。

消防局已派遣礁溪分隊出動人、車及會同林務局、警方趕往救援。

宜蘭縣消防局獲報，4名大學生今天登山去聖母山莊，迷途待援，救援中。圖／宜蘭縣消防...
宜蘭縣消防局獲報，4名大學生今天登山去聖母山莊，迷途待援，救援中。圖／宜蘭縣消防局提供
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