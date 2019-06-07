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報廢自強號車廂 成舊林榮火車站亮點

2019-06-07 10:56中央社 花蓮縣7日電

6年前台鐵一列自強號柴聯車於南迴線遭土石流衝擊，如今台鐵局將其中一節車廂安置於舊林榮火車站，花蓮鳳林鎮長蕭文龍期待有助認識過往歷史，也營造社區新亮點。

台鐵花蓮機廠廠長古寶興表示，這節車廂是當年於南迴鐵路遭土石流衝擊受損的報廢車輛，為了讓這部柴聯車能重新找到新歸宿，花蓮機廠同仁全力翻修，甚至連車廂內的座椅都全部換新，終於讓這輛當年受損的列車以幾近全新的面貌重現民眾眼前。

這次完成吊掛的台鐵車廂車型為DR3100柴聯車，首批車輛於1998年3月交車，同年8月1日投入東幹線營運，是台鐵第四代的自強號柴聯車，目前仍在東部幹線服務。

古寶興指出，一方面以嫁女兒的心情，與同仁前來吊掛現場，另方面也協助車輛安置工作，為這輛勞苦功高的列車做最後的服務。

蕭文龍表示，非常感謝台灣鐵路局與立法委員蕭美琴的協助，讓這次的車廂吊掛作業順利成功。林榮社區公園的前身就是林榮火車站，由於鐵路改線才廢站，希望透過台鐵車廂的放置，有助認識地方過往歷史，營造社區新亮點。

林榮里長陳嬌妹說，台鐵車廂安置後，整個社區公園都不一樣了，地方民眾個個讚譽有佳，尤其是林榮里有許多現職或退休的鐵路員工，看到台鐵車廂的出現，興奮之情溢於言表。社區民眾會好好珍惜這份珍貴的禮物，讓台鐵車廂找到新的使命。

台鐵火車站列車
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