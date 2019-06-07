呼叫休斯頓！宜蘭登陸後將訪美國NASA 但林姿妙不去

2019-06-07 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙上任後，今年4月首度訪問大陸，推介宜蘭觀光與特色，還獲藝人林瑞陽力挺，林瑞陽更在昨天依承諾，回宜蘭獲聘為觀光大使，並要投資家鄉拚經濟。

林姿妙登陸後，又傳出她將再到美國訪問，不過，縣政府說明，美國之行是例行性參訪，但林姿妙不去，而是由副縣長林建榮帶隊，赴美考察。

宜蘭縣政府今天指出，訪美行程6月10日至19日，由副縣長林建榮及宜蘭縣議會副議長陳漢鍾領軍，成員包括縣政府主管、鄉鎮首長，考察之行是縣政府4年1次的例行性參訪。

縣府表示，美國考察將到美國南部德州與路易斯安那州，參訪休士頓、奧斯汀、聖安東尼奧及紐奧良等城市，針對水域治理、防災應變、新創產業、圖書館建置等領域與美國單位及機構交流，將考察國外發展經驗與執行成果，作為宜蘭縣未來推展縣政參考。

縣府表示，美國近10年來最大兩個風暴，哈維風災及卡崔娜風災，分別在2005年及2017年重創美國南部的德州與路易斯安那州，造成重大人員傷亡及上千億美元的經濟損失，但在災後亦迅速重建，並有多項先進水利建設及災害應變機制規畫。

縣府指出，目前全球氣候變遷程度愈加劇烈，宜蘭縣也時常面對颱風及強降雨威脅，因此規畫與休斯頓都會區緊急應變中心、聖安東尼奧河川局、及紐奧良重建局交流，了解治水、防災、及災後重建經驗，做為宜蘭縣整體治水與災害防治參考。

此外，縣政府表示，宜蘭目前也積極與竹科管理局評估爭取運安會能進駐，將相關工程中心設置在宜蘭科學園區，除帶動產業聚落效應外，也能朝環境教育中心發展，使產業與觀光教育結合。

縣府指出，因縣府結合宜蘭大學，要在宜蘭科學園區設置青年育成相關機制，訪美行程中，將安排參訪休斯頓太空航空暨總署太空中心、奧斯汀新創企業培訓機構資本工廠，了解飛行與運輸安全相關經驗設備及環境教育中心規畫、及輔導具潛力的新創團隊經驗，做為縣府未來爭取相關計畫準備。