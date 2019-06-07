台東夏雪芒果取得清真認證 進軍穆斯林國家

2019-06-07 10:20 中央社 台東縣7日電



「夏雪芒果」有土芒果風味，芳香濃郁，口感細緻，是台東縣發展的新興水果，為搶攻新南向等國際市場，縣府輔導夏雪芒果取得「清真（Halal）認證」，可望進軍穆斯林國家。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣農業發展除了釋迦為出口外銷貿易額最高的水果，還有許多優質鮮果可望進軍世界舞台。縣府加強輔導農民友善種植，重視整體農特產品行銷及產地溯源驗證機制，積極協助農特產品取得歐盟潔淨標章（Clean Label）或穆斯林清真認證（Barakah Taiwan Halal Hub）等，希望台東特色農產品可以在全球清真市場取得入門券。

台東縣政府國際發展及計畫處長余明勳表示，縣府推出「台東靚好禮」計畫，輔導業者取得產品認證標章，對於申請業者，不但進行訪視、諮詢及輔導，同時協助業者降低申請認證困難度及技術門檻。

許多已通過標章的農民表示，因為有縣府的協助，申請認證過程減少許多繁雜的行政程序。一拿到認證後馬上就有東南亞、中東貿易商前來詢問，讓農民直呼「這真是太有幫助了」。

「台東靚好禮」計畫已辦理3場次宣導說明會，目前已輔導14家業者、101項產品取得清真認證輔導，除夏雪芒果，還有紅藜、薑黃粉、紅烏龍茶、金萱茶、小米、樹豆、洛神花蜜餞等產品。余明勳指下半年將持續推動，歡迎有意願取得認證標章的民眾報名參加。