親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／林志玲哥哥證實見過家長 催生妹妹「生子人生必經」

嫁「放浪兄弟」AKIRA 林志玲：愛與勇氣，我結婚了

水泥窯焚燒垃圾計畫遭抗議 台泥董事長雨中與民眾溝通

2019-06-06 18:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

為解決花蓮垃圾堆置問題，縣環保局今天在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物BOO案」公聽會，場外有當地民眾拉起白布條反對，台泥董事長張安平出席提出「和平開放生態工廠」構想，要與在地居民共創生態聚落，會後更與抗議人士在雨中對話10分鐘，淋得一身濕，展現溝通誠意。

花蓮面臨垃圾危機，因為無焚化爐，長年來只能靠外運宜蘭焚燒，加上各鄉鎮掩埋場即將全面滿載封閉，到上月底為止，垃圾堆置量已近1萬5000公噸。

縣府環保局日前審核通過台泥提出的BOO案，擬以台泥和平廠的高溫水泥窯代燒縣內垃圾，一勞永逸解決垃圾問題，今天在秀林鄉和平村舉辦公聽會，現場約百位當地民眾到場，場外有當地居民抗起白布條抗議，大喊不要回饋金、拒絕空氣汙染。

台泥表示，「水泥窯協同處理垃圾」是國際間最成熟的垃圾處理技術之一，在歐、美、日等已開發國家已採用逾40年。水泥窯具「高溫、高滯留時間、高擾流」的三高特性，不僅能完全分解廢棄物中的有機質，還能有效地將廢棄物轉化為能源，且水泥窯溫度平均高達1300度，也能有效去除戴奧辛。

台泥董事長張安平在公聽會上提出「和平開放生態工廠」計畫，要打造開放式循環生態工廠，結合當地社區與和平廠區特色，與在地居民共創「生態聚落」，他強調，不是把垃圾丟在和平，而是成為一個循環生態的工廠，既幫花蓮解決問題，也希望發展成新產業。

會後張安平也展開誠意，走到場外接下抗議民眾遞交給台泥的陳情書，且不願撐傘，就在大雨中和居民對話10分鐘，淋了一身濕。

不過，仍有不少當地居民拉起抗議白布條，在場外高喊不要回饋金，不要在和平燒垃圾。與部族族人一同前往抗議的秀林鄉民代表連一龍說，居民反對在和平村燃燒廢棄物，希望縣府重視部落民意。

台泥董事長張安平（面對鏡頭者)在公聽會後，冒雨與抗議民眾溝通。圖／台泥提供
台泥董事長張安平（面對鏡頭者)在公聽會後，冒雨與抗議民眾溝通。圖／台泥提供
分享
台泥擬以水泥窯代燒花蓮垃圾，今天在秀林鄉和平村辦公聽會。圖／台泥提供
台泥擬以水泥窯代燒花蓮垃圾，今天在秀林鄉和平村辦公聽會。圖／台泥提供
分享

廢棄物高溫放生
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46

宜蘭學童免費午餐、蘭陽戲劇團預算 都過關了

2019-06-06 17:05

基隆2學生獲總統教育獎、用魚發電科技大獎 林右昌接見

2019-06-06 16:22

縮水的山腳下道路...林姿妙爭取增為15公尺 交通部准了

2019-06-06 15:56

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

基隆長照園區 推只租不賣銀髮宅

2019-06-06 14:18

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠

2019-06-06 12:59

基隆海洋廢棄物暫置區啟用 漁民：帶回海廢不怕被罰了

2019-06-06 12:30

東部第一間 花蓮慈濟醫院加入「台灣新生兒照護網」

2019-06-06 11:40

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

花蓮海洋公園 宜花東人優惠暑假暢遊票590元

2019-06-05 23:33

整治尚武漁港 將闢親水休憩區

2019-06-05 23:23

成功救回60命 「花蓮救命王」獲全國傑出救護員冠軍

2019-06-05 23:14

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

市長超級任務 新民堂找到200多年宜蘭舊城土地公

2019-06-05 17:09

溫媽媽的愛 她們22年來年年來包粽

2019-06-05 15:50

宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09

影／海洋公園提前fun暑假 宜花東民眾可享優惠

2019-06-05 15:08

宜蘭千人慶開齋 縣府呼籲：多包容理解與尊重

2019-06-05 14:40

家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

備胎市長究竟是誰？ 柯文哲笑回：高嘉瑜是可考慮的人選

2019-06-06 14:01

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

黃國昌南下帶隊抗議屏東縣政府 鄉親激動下跪

2019-06-06 15:09

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

柯文哲又發飆 批交通大隊「笨到連數字都不會看」

2019-06-06 18:05

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

台南古蹟推使用者付費 擬向台南市民收費

2019-06-06 11:57

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

館長捐60萬！苗議員鄭聚然：守諾叫他爸、捐百萬叫「爺爺」

2019-06-06 15:32

新北市超商、咖啡店騎樓禁菸 台北市9月跟進

2019-06-06 14:06

再捐60萬叫館長爺爺！鄭聚然：我為弱勢學童發聲

2019-06-06 14:25

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

女議員養雞場無法可管？枋寮鄉長祭兩招

2019-06-06 16:33

林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26

柯文哲：與台灣相比 台北更需要我

2019-06-06 16:18

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

台南焚化爐用地將變掩埋場地方譁然 議員率里長抗爭

2019-06-06 15:08

影／廢校土地成金雞母？ 富田舊校地獲代表會同意處分

2019-06-06 18:45

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

台南Style發威！神農街再登上日本型男雜誌封面

2019-06-06 14:03

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

影／端午節何處去？來嘉義吹「瘋狂泡泡」

2019-06-06 12:17

汐止民生線何時動工？ 侯友宜：等交通部核定就開始

2019-06-06 13:11

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

【即時短評】提高收購數量或價格 那種農民較有感？

2019-06-05 23:00

桃園「測噪」照相揪非法改裝車 試辦4小時拍逾千張

2019-06-06 18:30

東興圳景觀再造今動工 一期工程要改善竹北水圳景觀

2019-06-06 11:23

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top