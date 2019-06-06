水泥窯焚燒垃圾計畫遭抗議 台泥董事長雨中與民眾溝通

2019-06-06 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



為解決花蓮垃圾堆置問題，縣環保局今天在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物BOO案」公聽會，場外有當地民眾拉起白布條反對，台泥董事長張安平出席提出「和平開放生態工廠」構想，要與在地居民共創生態聚落，會後更與抗議人士在雨中對話10分鐘，淋得一身濕，展現溝通誠意。

花蓮面臨垃圾危機，因為無焚化爐，長年來只能靠外運宜蘭焚燒，加上各鄉鎮掩埋場即將全面滿載封閉，到上月底為止，垃圾堆置量已近1萬5000公噸。

縣府環保局日前審核通過台泥提出的BOO案，擬以台泥和平廠的高溫水泥窯代燒縣內垃圾，一勞永逸解決垃圾問題，今天在秀林鄉和平村舉辦公聽會，現場約百位當地民眾到場，場外有當地居民抗起白布條抗議，大喊不要回饋金、拒絕空氣汙染。

台泥表示，「水泥窯協同處理垃圾」是國際間最成熟的垃圾處理技術之一，在歐、美、日等已開發國家已採用逾40年。水泥窯具「高溫、高滯留時間、高擾流」的三高特性，不僅能完全分解廢棄物中的有機質，還能有效地將廢棄物轉化為能源，且水泥窯溫度平均高達1300度，也能有效去除戴奧辛。

台泥董事長張安平在公聽會上提出「和平開放生態工廠」計畫，要打造開放式循環生態工廠，結合當地社區與和平廠區特色，與在地居民共創「生態聚落」，他強調，不是把垃圾丟在和平，而是成為一個循環生態的工廠，既幫花蓮解決問題，也希望發展成新產業。

會後張安平也展開誠意，走到場外接下抗議民眾遞交給台泥的陳情書，且不願撐傘，就在大雨中和居民對話10分鐘，淋了一身濕。