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8日挺韓花蓮大會師 傅崐萁可能不上台

2019-06-06 17:46聯合報 記者王燕華╱即時報導

高雄市長韓國瑜將於6月8日在花蓮市六期重畫區舉辦大型造勢活動，主辦單位今天請來重機具進場搭舞台。據了解，花蓮前縣長傅崐萁8日可能維持凱道模式，到場但不上台，現任縣長徐榛蔚當天在新北市有活動，也不會現身造勢會場。

韓國瑜選擇人口數不多的花蓮舉辦全台第二場大型造勢活動，背後原因讓人好奇，許多人認為與前縣長傅崐萁一路出力相挺有關係，不過傅始終沒有出面說明，6月1日在台北市凱達格蘭大道的造勢活動，傅雖到場，但沒上台。

第二場造勢活動移師花蓮，親傅的前縣黨部主委鄒永宏串連農會、工會、婦女會、村里長等系統積極動員，希望在地至少有1、2萬的支持者站出來挺韓，再加上全國各地蜂擁前來的韓粉，主辦單位喊出目標5萬人，上看10萬人。

據了解，傅仍然走低調路線，8日會到場但不上台。他的妻子徐榛蔚當天上午在新北市，與宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴簽署盟約，共同宣布「花木蘭聯盟」啟動，也不會參加花蓮挺韓大會。

近日各社團網絡群組轉發下方有「傅崐萁敬邀」字樣的6月8日流程海報圖，鄒永宏認為，傅崐萁不可能具名邀請，不排除他人以傅名義散發，加強號召力。

國民黨花蓮立委黨內初選將於16日起至18日一連3天電話全民調，3名參選人王廷升、林有志和黃啟嘉，近日紛紛透過網路，號召支持者8日到場挺韓。黃啟嘉當天在會場旁的石來運轉前設置鄉親服務處，除了供應茶水，也將發放1萬2千分的扇子跟小國旗給韓粉。

花蓮挺韓造勢大會會場，今天開始架設舞台。記者王燕華／攝影
花蓮挺韓造勢大會會場，今天開始架設舞台。記者王燕華／攝影
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花蓮社群網路近日轉發署名傅崐萁敬邀的6月8日挺韓造勢活動流程圖，親傅人士認為不是...
花蓮社群網路近日轉發署名傅崐萁敬邀的6月8日挺韓造勢活動流程圖，親傅人士認為不是傅所為。記者王燕華／攝影
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傅崐萁韓國瑜
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