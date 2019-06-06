用影像記錄花蓮之美 遊程免費有機會獲得10萬元獎金

2019-06-06 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府舉辦「2019花蓮觀光旅體驗影像創作領袖營」，徵選大專院校青年組隊報名，體驗5大主題遊程並記錄所見所聞，拍成觀光宣傳影片，除各組優勝可獲得2萬元，總冠軍更可抱走10萬元獎金，報名至6月14日。

縣府觀光處長唐玉書表示，縣府廣邀青年學子用不同視角挖掘花蓮獨有的自然人文特色，歡迎國內大專院校20歲以上，愛好旅遊及攝影的青年學子，前來花蓮體驗，不限台灣人，外籍生也可以。

活動分成「原鄉部落」原始秘境探訪、有機無毒「農村休閒」體驗、捕捉自然之美「生態之旅」、慢活人文空間「城市體驗」及熱血活力「泡湯暖遊」，為期4天3夜，除了豐富遊程，也安排攝影、文創與觀光旅遊等領域專業講師與學員分享拍攝技巧及認識花蓮。

即日起報名，符合資格者以4人一組為單位，至線上報名並繳交2分鐘內推薦影片，就可參加徵選。將選出20組共80名學員，免費於7月21日至24日參與5大主題遊程體驗。