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宜蘭學童免費午餐、蘭陽戲劇團預算 都過關了

2019-06-06 17:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

蘭陽戲劇團是台灣第一、也是唯一公立歌仔戲團，今年預算被刪，陷入生存困境， 宜蘭縣...
蘭陽戲劇團是台灣第一、也是唯一公立歌仔戲團，今年預算被刪，陷入生存困境， 宜蘭縣政府承諾，被刪的1180萬元預算，今年全部編回來，下個月追加預算，提送縣議會審議，蘭陽戲劇團預算被刪，團員自立自強，再拚演出，其中，每年吸引數百萬人朝聖的甲媽祖國際觀光文化節，蘭陽戲劇團就連續第7年獲邀出，博得好評。圖／蘭陽戲劇團提供
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宜蘭縣108年度總預算追加（減）預算案，今天經議會三讀修正通過。其中縣長林姿妙最重要的學童午餐免費政見，編列預算費1億2217萬元，還有關係蘭陽戲劇團存續的營運經費1180萬元都過關，媽祖文化節預算1000萬元，則被小刪150萬元。

宜蘭縣議會第19屆第2次臨時會，今天三讀通過縣政府所提108年度總預算追加（減）預算案。縣政府表示，108年度總預算追加（減）預算案歲入計13億1893萬8千元，歲出計13億1893萬8千元。縣議會決議，歲出刪減695萬元，修正結果歲入大於歲出，授權縣政府於歲入自行調整。

縣府表示，此次定期會所有議員及縣府團隊為了宜蘭未來持續的發展，共同努力通過了很多法案以及第一次追加減預算，感謝縣議會議員的支持，縣府團隊將以認真謹慎態度，持續加強執行計畫，戮力推動縣政。

縣府進一步指出，此次追加減預算案，特別在以照顧全縣兒童教育福利為出發的免費營養午餐、在宜蘭第一次擴大舉辦藉由以文化帶動觀光的2019北台灣媽祖文化節的宜蘭媽祖蔭台灣活動經費、對於宜蘭交通建設發展至為重要的委託辦理宜蘭羅東段鐵路立體化建設暨周邊土地開發計畫可行性研究案經費，以及弘揚最具台灣本土傳統文化資產，展現出宜蘭特色精緻文化的蘭陽戲劇團戲曲發展基金營運經費等重大計畫，均能夠在議會充分討論與相互理解的共識下，順利通過。

縣政府表示，108年度宜蘭縣總預算追加（減）後預算數，歲入計250億9756萬6千元，債務舉借計119億9335萬6千元，收入合計370億9092萬2千元；歲出計249億7650萬4千元，債務償還計121億1441萬8千元，支出合計370億9092萬2千元。

媽祖債務林姿妙
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