基隆2學生獲總統教育獎、用魚發電科技大獎 林右昌接見

2019-06-06 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌今天接見榮獲2019美國英特爾國際科技展覽會工程學科二等獎安樂高中陳懷璞，及2019總統教育獎八斗高中國中部烏涵如，盛讚兩人個性積極，都是國家未來的棟樑。

林右昌下午在市長室接見2位獲獎學生，聽取2學生分享人生經歷和獲獎歷程，還致贈《青春第二課》一書，烏涵如送上親筆撰寫感謝卡片，陳懷璞也以複製的獎狀及作品回送，感謝林市長關心與祝福。

安樂高中陳懷璞以「魚能發電之開發與應用」，獲美國英特爾國際科技展覽會大會工程學科二等獎。他表示，此行收獲滿滿，當被問為何要研究魚？他回答，因為他住基隆，浮潛看魚游很快，思考以壓電材料利用魚的動能發電，未來盼研發海底物聯網，此構想獲林市長稱讚有啟發性，對科技、人類生活會有貢獻。

獲總統教育獎的烏涵如，家中經濟拮據，年幼時差點被送人當女兒，媽媽堅決才得以在家中成長，自小學便屢獲模範生殊榮，曾獲全國原住民朗讀優異獎、帶領校隊奪得本市中小運排球錦標賽第一與乙級預賽第一名成績。她表示，對於能獲獎很開心，感謝大家包容她，希望朝體育發展。