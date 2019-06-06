縮水的山腳下道路...林姿妙爭取增為15公尺 交通部准了

2019-06-06 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



立法院交通委員會今天到宜蘭考察交通建設，包括俗稱「山腳下道路」的台2庚延伸線(礁溪外環道)路線、濱海台2線未拓寬路段規劃與辦理進度。

其中，台2二庚線在102年度規劃路寬是25公尺，考量經費問題，縮為12.5公尺，宜蘭縣長林姿妙多次與中央爭取，並當面向交通部長林佳龍爭取，拓寬至15公尺，縣政府表示，昨天收到交通部的公文，「所涉都市計畫及農地重劃區，擬以計畫寬度(15公尺)開闢並擬納入綜合規劃評估部分，原則同意」。

出席建設考察的宜蘭縣長林姿妙表示，感謝交通部及公路總局回應縣府及傾聽民意，為完整宜蘭縣的路網，縣府也將積極與中央協調，儘速完成台2庚延伸線其他路段的核定。

縣政府指出，台2庚延伸線是平衡宜縣東西城鄉發展重大交通運輸計畫，是宜蘭交通總體規劃主要路網之一，串連頭城鎮、礁溪鄉及員山鄉，往南延伸至三星鄉及冬山鄉，可紓解市區車潮、減少旅客塞車及民眾的生活不便，目前交通部已經同意優先辦理「礁溪外環道(台2庚延伸線先期路段)」，預定112年完工。

另外，為解決雪隧交通壅塞情形，交通部長林佳龍日前宣布，交通部已研議高鐵延伸至宜蘭縣，縣政府今天表示，將持續向中央爭取以串聯全台路網，打破東西交通瓶頸，透過軌道建設來紓解車流，並考慮台2線濱海公路高架化與國5雪隧及基福公路銜接的可行性，全面紓解宜蘭縣交通車流，後續縣府將積極與交通部協調加速辦理，儘早完成達成計畫目標。

立法院交通委員會視察台2線未拓寬路段，宜蘭縣政府指出，宜蘭縣聯外交通已非屬地區性議題，而是橫跨3縣市的問題，現行大貨車及砂石車僅能行走台2線濱海公路（礁溪頭城段），但台2線濱海公路部分路段路幅不足，交通部又認為台2線截彎取直（福隆大里段）不符合經濟效益而暫緩執行，以致民眾寧可在國5塞車，也不願走台2線繞路且與大貨車、砂石車同行駛。

宜蘭縣政府強調，縣府最近提出將縣內台2線既有路廊增設高架（南北向）快速道路的構想，南起蘇澳，往北可延伸至頭城大里，可串聯規劃中的台2線截彎取直（福隆大里段），與台2丙線基福公路銜接，此路線除可作為國5的替代道路連接新北、台北、基隆以及縮短行車時間外，也可解決現有台2線路寬不足的問題，及提高台2線截彎取直（福隆大里段）的效益。