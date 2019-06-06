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林瑞陽回娘家：7月千人到童玩節，年底萬人遊宜蘭

2019-06-06 14:26聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林瑞陽今天回到他口中的「娘家」宜蘭，縣長林姿妙辦桌歡迎作客，讓他品嘗家鄉味。

林瑞陽獲聘為觀光大使，還說，7月6日到8月18日宜蘭童玩節期間，會帶著家人、員工和代理商約2000人，參加「2019宜蘭國際童玩節」，並在年底前安排萬人從台北到宜蘭，再從宜蘭到高雄觀光旅遊，持續推進旅遊人口造訪宜蘭，深度體驗宜蘭的好山好水。

縣政府指出，林瑞陽是宜蘭人，昔日在台灣戲劇界是當紅小生，後在大陸經營網路事業有成，縣長林姿妙4月帶領宜蘭觀光產業、農漁會、商業會等業者到大陸推廣，邀他擔任宜蘭縣觀光旅遊大使，林瑞陽不但答應，還承諾回宜蘭投資拚經濟。，

林瑞陽今天果然來了，林姿妙頒發觀光大使聘書，林瑞陽公司簽署了2份合作意向書，包括宜蘭縣觀光協會與達爾威貿易有限公司簽署「千人遊宜蘭旅遊合作協議」、宜蘭縣農會與TST平台簽署「行銷宜蘭農特產(加工品)合作意向書。

林瑞陽表示，將透過資源，讓更多人認識宜蘭愛上宜蘭，展現他觀光大使的影響力，並將宜蘭優質農特產品在上海達爾威旗下TST網路平台上架販售。

林瑞陽也承諾，未來將回宜蘭投資，宜蘭就是他的娘家，希望帶動大陸到宜蘭觀光的風氣，且不僅帶動宜蘭觀光，也要促進宜蘭商機，提升宜蘭經濟發展，回饋宜蘭家鄉人民。

宜蘭縣政府以辦桌迎接林瑞陽回娘家作客，桌上的菜色都是以宜蘭縣12鄉鎮的當地特色美食，還有宜蘭即將於上海達爾威旗下TST網路平台上架販售的農特產品，透過辦桌，讓林瑞陽介紹宜蘭在地美食以行銷宜蘭。

林瑞陽今天回到他口中的「娘家」宜蘭，縣長林姿妙聘為觀光大使。圖／宜蘭縣政府提供
林瑞陽今天回到他口中的「娘家」宜蘭，縣長林姿妙聘為觀光大使。圖／宜蘭縣政府提供
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林瑞陽公司簽署了2份合作意向書，包括宜蘭縣觀光協會與達爾威貿易有限公司簽署「千人...
林瑞陽公司簽署了2份合作意向書，包括宜蘭縣觀光協會與達爾威貿易有限公司簽署「千人遊宜蘭旅遊合作協議」、宜蘭縣農會與TST平台簽署「行銷宜蘭農特產(加工品)合作意向書。圖／宜蘭縣政府提供
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林瑞陽今天回到他口中的「娘家」宜蘭，縣長林姿妙辦桌歡迎。圖／宜蘭縣政府提供
林瑞陽今天回到他口中的「娘家」宜蘭，縣長林姿妙辦桌歡迎。圖／宜蘭縣政府提供
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林姿妙辦桌上海
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