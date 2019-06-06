基隆和平島將重現沖繩風情 日人風車拉麵開賣限360碗

2019-06-06 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市和平島公園29、30日兩天將舉辦「Hi ！沖繩 」島嶼生活節，邀請到一群來自沖繩的美食家、音樂家、藝術家朋友，要把他們的料理、創作、音樂及故事搬上和平島，讓沖繩風情重現社寮島。將提供限量360碗風車拉麵，上次沒吃到的，不要再錯過了，即日起開賣。

在日本昭和時期（西元1935年），在基隆港東側的社寮島（現稱和平島），曾有全台灣最早最大的琉球聚落，所以至今老一輩的人仍叫這裡「琉球仔埔」。隨著時間的流逝，當時情景雖已不復見，但在島上留下許多當年的故事，在純樸依舊的和平島漁村流傳著。

和平島公園要把沖繩風情重現社寮島，29、30日為期兩天，活動內容有吃日本拉麵不用飛日本的「風車拉麵」，集結沖繩及台灣手工文創商品的「島嶼市集」，還有享受沙灘、海、啤酒跟Live演唱的「琉球夜．唱」。也可以選擇跟著「雨都漫步」以步行的方式深入巷弄街坊，見證琉球人當年生活島上的歷史場景，或是追隨「環境友善種子」走下潮間帶，體驗琉球海女文化。

上次的「風車拉麵快閃」大受歡迎，一開賣就秒殺，不少人沒搶到，這次邀請拉麵職人Ichi桑來台，兩天的島嶼生活節活動將提供限量360碗風車拉麵，想一嘗這碗日本幸福滋味的民眾，千萬不要再錯過了。

「島嶼市集」邀請到沖繩具有百年歷史傳統甜點「謝花桔餅店」傳承自琉球王國時代的罕見傳統點心「橘餅」與「冬瓜漬」，相傳於300年以前自中國傳入，代代延續著傳統作法精心製作。

橘餅使用卡蒲橘等沖繩縣產蜜柑製作，口味酸甜適中，製程需花費大量時間，也是沖繩縣內唯一持續堅持著傳統古法製作的店家。 市集現場還有許多來自沖繩的質感選物，以及超過20攤台灣本土文創品牌，要帶給大家不一樣的市集體驗。

由Tomo桑領軍的沖繩樂團「Moonrings月輪樂團」，和特別來賓民謠演奏家大宮城善光先生、靈魂系沖繩歌手上原智惠，將用沖繩方言、三線琴和吉他堆起滿滿的南國風情，連續2天在留夏沙灘夜間演出，除了帶來多首精采的沖繩民謠，更少不了大家耳熟能詳的「月光閃閃」，可愛又隨興的「琉球夜．唱」。