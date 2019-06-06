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他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

上宇林厚鮮奶茶專門店基隆站前店老闆楊佳明，在和平島地區辦理捐贈白米活動已逾10年，他都是利用經營的奶茶專門店盈餘拿來作公益，今天和多名議員在店門口發送600包白米，給社會處列管脆弱家庭及各協辦單位關懷的弱勢家庭送愛心。他說，個人的力量很小，但團結大家的力量卻很大，讓社會越來越溫暖。

捐贈活動今天中午12點半在港西街店奶茶店前舉行，有不少人來排隊領取每包3公斤的白米，議員張淵翔、張顥瀚、陳宜、童子瑋、鄭文婷、張秉鈞、林旻勳等，還有砂子里長曾秀菁里長辦公室、正濱地區守望相助隊等來參加。

楊佳明在和平島地區辦理捐贈白米活動已逾10年，他說，將經營的奶茶專門店營利拿來作公益，包括持續多年在社寮里辦理年節慰問金、協助創世、華山、人安基金會寒士尾牙，並曾捐款基隆市社會處、大光兒少之家及成功國中與正濱國小校務基金等。

楊佳明表示，他自己還有其他事業，靠那些事業來維持家計就已足夠，因此本著回饋社會的想法，將營利拿來作公益，這麼多年來他越做越開心。

今年楊佳明拋磚引玉，號召各區的新科議員、里長一起協辦這項發放白米的活動，擴大服務範圍，讓各區需要服務的弱勢家庭或個人都能夠獲得照顧，他說，個人的力量很小， 但團結大家的力量卻能夠造福更多的人，希望我們的社會越來越溫暖。

上宇林厚鮮奶茶專門店基隆站前店老闆楊佳明，今天和多名議員在店門口發送600包白米...
上宇林厚鮮奶茶專門店基隆站前店老闆楊佳明，今天和多名議員在店門口發送600包白米，給社會處列管脆弱家庭及各協辦單位關懷的弱勢家庭送愛心。記者游明煌／翻攝
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上宇林厚鮮奶茶專門店基隆站前店老闆楊佳明，今天和多名議員在店門口發送600包白米...
上宇林厚鮮奶茶專門店基隆站前店老闆楊佳明，今天和多名議員在店門口發送600包白米，給社會處列管脆弱家庭及各協辦單位關懷的弱勢家庭送愛心。記者游明煌／翻攝
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奶茶基隆弱勢家庭
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