影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠

2019-06-06 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮東大門夜市上周遭到祝融，自強夜市區有近40攤受波及，不過另300多攤仍正常開門營業，攤商們這幾天加強備貨，期待8日的韓國瑜造勢活動帶來大批人潮，當天將提早到下午2時營業，也有韓粉店家推出喊口號送玉米或打9折等優惠。

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢活動將於8日在花蓮市六期重畫區登場，一旁就是上周才遭祝融的東大門夜市，300多攤業者期待這波「韓流」，能替剛受到火災重創的東大門打一劑強心針。

知名的「林記燒番麥」老闆林上哲是死忠韓粉，攤位上還有他和韓國瑜的合照，招牌放上國旗，寫著「秃子跟著月亮走、我們跟著秃子走」等韓粉式標語。原本人在美國的林上哲，得知韓國瑜來花蓮造勢，提早結束美國行程趕回台灣，並準備500支水果玉米，8日韓粉上門喊出「韓國瑜選總統」就免費贈送一支。

位於東大門福町一條街的「香榭城」現打果汁，第三代老闆吳章榮也是超級韓粉，為迎接韓流，設計「東大門韓國瑜限量icash」，卡面以東大門夜市和Q版韓國瑜型為主，第一版印製1000張，原想依照以往韓國瑜肖像使用至少一成做公益的規定，從售價中提撥100元要捐給花蓮弱勢團體，另含100元儲值金，但花了逾10萬元印好才知道還是必須韓國瑜個人授權，他期待韓國瑜能授權；另外，當天韓粉到攤位買果汁，只要喊出「全民拼經濟，花蓮發大財」就可享9折優惠。