親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

諾曼第大發財？「D-Day二戰記憶」的娛樂化爭議

內幕／王金平不參加黨內初選 竟與韓國瑜有關

基隆海洋廢棄物暫置區啟用 漁民：帶回海廢不怕被罰了

2019-06-06 12:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

漁業署響應 6 月 8 日「世界海洋日」，今天早上在基隆八斗子漁港啟用海洋廢棄物暫置區，環保艦隊成員林新永船長開心的說，以前帶回來的海上垃圾放在碼頭，很擔心會被開罰，有了海廢暫置區，以後艦隊80多艘漁船可以更安心，更用力的把海上垃圾帶回來了。

農委會副主委陳添壽，上午和基隆市政府，基隆漁會理事長游日興等人，一起為八斗子漁港海洋廢棄物暫置區啟用。

漁業署表示，為使海洋棲地得以復原，讓海洋生物有更好的棲息環境，漁業署長期宣導漁船出海作業時，應將其所產出的廢棄物攜回漁港外，並將海上漂流廢棄物帶回，還給海洋一個潔淨的環境，

基隆市環保艦隊成立的早，有3年了，但之前帶回來的海廢，後端處理一直不順，甚至擔心會被環保局開罰。漁業署在主管的南方澳漁港、新竹漁港、梧棲漁港及八斗子漁港等 4 處第一類漁港，陸續完成設置廢棄物暫置區，以後會也鼓勵地方政府管理的二類漁港也跟進，以便漁民將海洋廢棄物帶回港後，有地方得以暫置處理。

環保艦隊成員林新永船長說，海上垃圾很多，有了海廢暫置區，以後大家比較有意願把海廢帶回來，每當梅雨季節大雨一來，就會把岸上垃圾沖下海，他們最怕大樹木，會撞破漁船，或造成船隻失去動力，在海上一看到就要馬上拉上船，免得危害其他漁船。

基隆八斗子漁港啟用海洋廢棄物暫置區，今天啟用。記者吳淑君／攝影
基隆八斗子漁港啟用海洋廢棄物暫置區，今天啟用。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市環保艦隊漁船，把在外海打撈的海洋廢棄物帶回港，漁民說，大家一起做環保，很開...
基隆市環保艦隊漁船，把在外海打撈的海洋廢棄物帶回港，漁民說，大家一起做環保，很開心。記者吳淑君／攝影
分享
基隆市環保艦隊漁船，把在外海打撈的海洋廢棄物帶回港，漁民說，大家一起做環保，很開...
基隆市環保艦隊漁船，把在外海打撈的海洋廢棄物帶回港，漁民說，大家一起做環保，很開心。記者吳淑君／攝影
分享

廢棄物基隆漁業署
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

影／迎接韓流 東大門夜市喊「韓國瑜選總統」有優惠

2019-06-06 12:59

多良火車站新亮點曝光！ 遊客：準備去打卡

2019-06-06 13:54

他賣奶茶盈餘送白米10多年 今和議員送600包助弱勢

2019-06-06 13:35

東部第一間 花蓮慈濟醫院加入「台灣新生兒照護網」

2019-06-06 11:40

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

花蓮海洋公園 宜花東人優惠暑假暢遊票590元

2019-06-05 23:33

整治尚武漁港 將闢親水休憩區

2019-06-05 23:23

成功救回60命 「花蓮救命王」獲全國傑出救護員冠軍

2019-06-05 23:14

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

市長超級任務 新民堂找到200多年宜蘭舊城土地公

2019-06-05 17:09

溫媽媽的愛 她們22年來年年來包粽

2019-06-05 15:50

宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09

影／海洋公園提前fun暑假 宜花東民眾可享優惠

2019-06-05 15:08

宜蘭千人慶開齋 縣府呼籲：多包容理解與尊重

2019-06-05 14:40

家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29

台東熱氣球嘉年華 要你好看

2019-06-05 14:22

台亞宜蘭宜興加油站新開張 你加油他捐錢

2019-06-05 13:31

基隆市府辦開齋節人潮擠滿 穆斯林搶著和林右昌合照

2019-06-05 13:00

投入3億2千萬修繕 「瑞港公路」爭升級省道

2019-06-05 12:31

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

端午遊花蓮 林田山摩里沙卡市集滿滿懷舊風情

2019-06-05 11:43

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

阿里山有無敵視野 拍到百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」

2019-06-05 21:19

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

千字文寫下患妥瑞症的感受 男童求助治療、學和平相處

2019-06-06 08:14

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

黃國昌會勘枋寮飄臭養雞場 屏縣府缺席戰神氣炸

2019-06-06 11:56

養雞場究竟臭不臭？「南北戰神」明天大會師

2019-06-05 21:14

星空美景發大財！ 台東熱氣球媲美土耳其 8年吸金320億

2019-06-06 09:00

台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

屏東市逢甲商圈怎麼沒落的？議會要組專案小組實地訪查

2019-06-06 09:18

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

南北戰神屏東雞場大會師 黃國昌批中央地方互踢皮球

2019-06-06 08:05

老舊納骨塔位滯銷 管理員靠這招讓冷門區變搖滾區

2019-06-05 19:49

金門「藍眼淚」 把握最後觀賞期

2019-06-05 23:26

台南查緝偷排汙水過程 從3公尺躍下好像電影場景

2019-06-05 19:37

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

苗縣石虎條例二度退回 館長：保護石虎還分你我他？

2019-06-06 07:43

許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

悲傷！審議石虎保育自治條例當天 又見石虎路殺

2019-06-05 20:52

300歲榕仔公將移植 台南農業局請示神明專家敲定作業

2019-06-06 11:24

一期稻開盤價偏低 政府增加餘糧收購量恐大爆倉

2019-06-05 23:00

大溪埔頂公園 增設共融式遊具及親子圖書館有譜

2019-06-05 20:06

聯醫員工績效獎金遭打6折 工會不滿院方沒溝通

2019-06-06 10:53

當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37

中央與高市角力？ 土開公司增勞工董事暫被高市府退回

2019-06-05 23:02

大巨蛋公安解套？柯文哲：容留6萬人可以上線就先上線

2019-06-05 14:47

大巨蛋上線？ 柯文哲：以容留人數6萬人為準

2019-06-06 00:26

高雄大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

2019-06-05 20:46

影／褐根病肆虐 埔里百年楓香巨木群只剩5棵

2019-06-05 18:01

平均僅4人搭 「五股－北門捷運站」跳蛙公車17日停駛

2019-06-05 16:42

台中游泳訓練中心動土 運動局：大巨蛋已開始規劃設計

2019-06-05 17:28

宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09

好窄！汐止北山大橋機車道疑設計不良 一出車禍就堵塞

2019-06-05 16:17

台中外埔醫療資源少 光田醫院每周二天醫護人員駐診

2019-06-05 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top