基隆海洋廢棄物暫置區啟用 漁民：帶回海廢不怕被罰了

2019-06-06 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



漁業署響應 6 月 8 日「世界海洋日」，今天早上在基隆八斗子漁港啟用海洋廢棄物暫置區，環保艦隊成員林新永船長開心的說，以前帶回來的海上垃圾放在碼頭，很擔心會被開罰，有了海廢暫置區，以後艦隊80多艘漁船可以更安心，更用力的把海上垃圾帶回來了。

農委會副主委陳添壽，上午和基隆市政府，基隆漁會理事長游日興等人，一起為八斗子漁港海洋廢棄物暫置區啟用。

漁業署表示，為使海洋棲地得以復原，讓海洋生物有更好的棲息環境，漁業署長期宣導漁船出海作業時，應將其所產出的廢棄物攜回漁港外，並將海上漂流廢棄物帶回，還給海洋一個潔淨的環境，

基隆市環保艦隊成立的早，有3年了，但之前帶回來的海廢，後端處理一直不順，甚至擔心會被環保局開罰。漁業署在主管的南方澳漁港、新竹漁港、梧棲漁港及八斗子漁港等 4 處第一類漁港，陸續完成設置廢棄物暫置區，以後會也鼓勵地方政府管理的二類漁港也跟進，以便漁民將海洋廢棄物帶回港後，有地方得以暫置處理。