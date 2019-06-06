東部第一間 花蓮慈濟醫院加入「台灣新生兒照護網」

2019-06-06 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



東部唯一！花蓮慈濟醫院自今天起成為「台灣新生兒照護網」的一員，是東部首間加入的醫院，上午在門診大樓前進行揭牌儀式，包括花蓮縣衛生局長朱家祥、慈濟醫院院長林欣榮及小兒部主任張宇勳醫師等人都親臨見證，朱家祥掛保證慈院在產後新生兒照顧的人力、物力都不輸大都市，現在要朝產前的部份全力衝刺，「讓高危險妊娠的孕婦得到最好的照顧！」

朱家祥說，日前議員質詢時提及花蓮縣嬰兒死亡率連續3年高居全國第一，他認為目前縣內嬰兒產後照護沒有問題，但由於越早產的嬰兒通常併發症越多，而偏鄉孕婦又往往缺乏定期產檢，建議孕婦有生產跡象前就到大醫院檢查，最好能從懷孕初期就開始。

朱家祥還提到，像高齡產婦、20歲以下的小媽媽，還有患有高血壓、高血糖及糖尿病的媽媽都是所謂的高危險妊娠孕婦，他呼籲村里長及各地衛生所公衛護士能扮演小蜜蜂的角色，發現身邊婦女懷孕就主動提醒進行產檢，一旦醫院發現是高危險孕婦就會長期追蹤，孕婦只要肯求助都不用擔心沒有資源。

院長林欣榮說，加入照護網對於慈院小兒部是重要任務，但所有醫學還是預防醫學最為重要，孕婦家族若有罕見疾病，透過定期產檢幾乎都能提早發現，建議懷孕期間最好每個月都能做一次，慈院對於經濟困難的孕婦有提供營養補助並轉介社福資源，而基因檢測過去花費高昂，目前中央補助5萬個免費名額，對於花東地區的孕婦是一大福音，慈院將繼續致力於降低孕婦危險及提升嬰兒存活率。