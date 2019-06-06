許效舜選基市長？謝立功：優秀人才對基隆都是好事

2019-06-06 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



下屆基隆市長誰來挑戰？在市長林右昌第二任屆滿後，目前藍綠人選已有不少人浮出。國民黨陣營傳出有意參選市長的有前立委謝國樑、藝人許效舜、移民署前署長謝立功等人。謝立功被問到是否決定第三度參選基隆市長？他說，「正準備中」；至於許效舜有意角逐，謝立功表示，許效舜看到基隆夾在雙北之間，進步非常有限，不同專業領域的都投入，可以讓發現基隆更多的問題，都是好事。

謝國樑近來勤跑基層，也上不少政論節目，在地方重要活動場合也都看得到他，雖然還未表態選市長，但政壇已視為可能的強棒。許效舜則已多次表明想選市長的意願，並會回地方溝通與交換意見，已有躍躍欲試之姿。謝立功則在去年第二次挑戰市長以些微之差落敗後，也表明有意再戰。

民進黨市長林右昌此屆做滿後即會卸任，民進黨內誰來接棒，目前還沒有譜，政壇人士分析，民進黨誰接林右昌棒子，恐怕要看明年總統大選結果，以及立委蔡適應是否連任立委成功，如果成功連任，由於形象好學歷高且問政表現都獲好評，不無可能是下屆問鼎市長強棒。除蔡適應外，臉書還有不少網友力拱台北市議員高嘉瑜回鄉選基隆市長。

謝立功昨天現身國民黨立委初選民調公布現場加油，被問到是否再選市長？他說，正準備中，目前還很早，先關心立委，明年贏回國民黨的席次，再談市長。

謝立功說，謝國樑以前算是政治世家，從商與經營影藝事業；許效舜看到基隆夾在雙北之間，所以導致進步非常有限。謝立功表示，希望國民黨的高層都能看到基隆的問題在哪裡，候選人才會更有競爭力。大家會關心公共事務，在不同專業領域的都投入，可以讓發現基隆更多的問題，透過這樣的機制，可以了解市民真正的需要。