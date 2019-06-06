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台東昨晚雷電交加500餘戶停電 「閃電落眼前，嚇死人」

2019-06-06 01:03聯合報 記者羅紹平╱即時報導

受到旺盛對流雲系影響，台東昨天（5日）傍晚開始下起大雨，且伴隨雷電交加，因落雷集中台東市郊豐源、豐里及知本地區，台電多處輸電線路遭雷殛斷掉，一度造成豐源、知本斷電逾500戶，台電工程緊急搶修，至今天（6日）凌晨零時許，約有數十戶尚未恢復供電。

由於雷雨集中在台東市區，轟天巨響及閃電霹靂照亮夜空，讓許多人受到驚嚇，台東大學一位黃姓大二生在群組PO文說，回家的路上，一道閃電就打他前頭不遠處，感覺路面在冒煙，地在搖晃，嚇死人。

「感覺雷電就打在旁邊，超大聲的，連窗戶都震動。」昨天晚上約7點，在縣府加班的林姓員工表示，有2次打雷來的太突然，她差一點從椅子上跌落下來，天花板電燈和牆面的電視也短暫中斷幾秒鐘，隨後恢復，比地震還可怕。

由於昨天晚上台東雷電交加，落雷集中台東市郊豐源、豐里及知本，台電多處輸電線路遭雷殛斷掉，約在昨天晚上8時許，台東市郊豐源地區停電354戶、知本約200戶，台電台東區營業處緊急調度工程人員冒雨搶修，因多處電線遭雷劈斷，至今天凌晨工程人員還在漏夜搶修。

台東氣象站表示，因旺盛對流雲系影響，台東市區昨晚累積雨量逾60毫米，由於雲系仍在台東市區及外海上方，民眾外出務必小心留意，山區民眾應防土石流發生。

台東市區昨晚雷電交加，轟天巨雷從天而降台東市區多處電線遭落雷擊斷，造成市區逾50...
台東市區昨晚雷電交加，轟天巨雷從天而降台東市區多處電線遭落雷擊斷，造成市區逾500餘戶停電，台電工程人員至今天凌晨還在搶修。記者羅紹平／攝影
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台東市區多處電線遭落雷擊斷，台電工程人員至今天凌晨還在搶修。記者羅紹平／攝影
台東市區多處電線遭落雷擊斷，台電工程人員至今天凌晨還在搶修。記者羅紹平／攝影
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台東市區昨晚雷電交加，台東市區多處電線遭落雷擊斷，造成市區逾500餘戶停電，台電...
台東市區昨晚雷電交加，台東市區多處電線遭落雷擊斷，造成市區逾500餘戶停電，台電工程人員至今天凌晨還在搶修。記者羅紹平／攝影
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受到旺盛對流雲系影響，台東昨天傍晚開始下起大雨，並不斷伴隨閃電打雷。圖／擷取自中...
受到旺盛對流雲系影響，台東昨天傍晚開始下起大雨，並不斷伴隨閃電打雷。圖／擷取自中央氣象局
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台東市區昨晚雷電交加。記者羅紹平／攝影
台東市區昨晚雷電交加。記者羅紹平／攝影
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