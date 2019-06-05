親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

基隆晚間有「大鯨魚」 老鷹嘉年華開辦假日文創手作

2019-06-05 19:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋老鷹嘉年華海洋工作坊，文化局特別邀請基隆在地的文創商家共同參與，開辦假日文創手作DIY體驗活動，6月8日起6月23日止，每個周末的上下午各舉辦一場次，歡迎民眾參加體驗，即日起受理報名。

每年6月的老鷹嘉年華，是基隆夏季最受到民眾矚目與期待的遊行活動，最近在文化中心前所設置的海洋工作坊，集結了由藝術家指導的社區民眾製作遊行所需的道具及服裝，路過民眾都很好奇。

今年的海洋工作坊可不只能看，文化局特別邀請了基隆在地的文創商家共同參與，開辦創了「2019基隆海洋老鷹嘉年華—海洋工作坊假日文創手作DIY體驗活動」，於6月8日起6月23日止，每個周末的上下午各舉辦一場次，每場次開放25個名眾報名參與，體驗在地文創商家的創意，及參與親自動手作的樂趣。

文化局長陳靜萍表示，這次的假日文創手作DIY體驗活動，特別邀請了「舫舫彩＆創fang fang」商家提供手繪創作體驗活動、「揉捏小站蘇家捏麵人」商家提供捏黏土體驗活動、「阿戴商號 AttireSomehow」商家提供乾燥花體驗活動及「喳吧工作室」提供皮革手作體驗活動，這些文創商家，都是基隆在地創業、秉持創造高品質的產品及獨特的文創思惟，相信能帶給參與的民眾全新的感受與創意的體驗。

假日文創手作DIY體驗活動，以網路報名及電話報名為準，每場次名額只有25人，額滿為止，想要參與海洋工作坊的民眾們要把握機會，敬請趕快報名。上午場時間10：30-11：30，下午場時間：14：30-15：30。

報名網址https://pse.is/GNQ68，報名電話：(02)25526177。

基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋...
基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋老鷹嘉年華海洋工作坊。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋...
基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋老鷹嘉年華海洋工作坊。圖／基隆市政府提供
分享
基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋...
基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋老鷹嘉年華海洋工作坊。圖／基隆市政府提供
分享

文創基隆
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

市長超級任務 新民堂找到200多年宜蘭舊城土地公

2019-06-05 17:09

溫媽媽的愛 她們22年來年年來包粽

2019-06-05 15:50

宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09

影／海洋公園提前fun暑假 宜花東民眾可享優惠

2019-06-05 15:08

宜蘭千人慶開齋 縣府呼籲：多包容理解與尊重

2019-06-05 14:40

家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29

台東熱氣球嘉年華 要你好看

2019-06-05 14:22

台亞宜蘭宜興加油站新開張 你加油他捐錢

2019-06-05 13:31

基隆市府辦開齋節人潮擠滿 穆斯林搶著和林右昌合照

2019-06-05 13:00

投入3億2千萬修繕 「瑞港公路」爭升級省道

2019-06-05 12:31

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

端午遊花蓮 林田山摩里沙卡市集滿滿懷舊風情

2019-06-05 11:43

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

台東國際熱氣球嘉年華29日登場 光雕音樂會首次到綠島

2019-06-05 07:56

oBike流落偏鄉 縣府：通報就處理

2019-06-04 23:45

別再錯過！基隆除濕機補助 9月推第二波

2019-06-04 23:28

吳寶春21日花蓮設櫃 烘焙在地風味麵包

2019-06-04 23:19

影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19

影／宜蘭向交通部爭取 首度動用國道基金補助雪隧消防設備

2019-06-04 18:18

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

台南市美術館21日起要收費了 市民只要銅板價

2019-06-05 11:33

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

2019-06-05 20:52

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

高市登革熱防治動支預備金 韓國瑜：只要有效一定從寬

2019-06-05 15:07

館長捐了60萬 南庄國中：盼事件落幕校園回歸平靜

2019-06-05 19:51

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

當年被判無期徒刑 「阿旺」如今空大全班拿第一

2019-06-05 16:58

無情火奪命 苗縣府有情主動納微型保險理賠30萬

2019-06-05 12:23

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

議會閉幕 韓國瑜肯定議員問政水準高

2019-06-05 14:19

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

新北環狀線降噪工程 侯友宜：8月底完工

2019-06-05 13:08

桃園將建再生水廠 鄭文燦：等好了喝1杯給大家看

2019-06-05 19:38

人氣不減！台南左鎮化石館吸客逾10萬人

2019-06-05 12:23

高雄循環產業園區民國117年完成開發 大林蒲遷村一坪換一坪

2019-06-05 16:16

可以看老伴了！竹市府為軍人忠靈祠裝電梯方便年長遺眷

2019-06-05 12:50

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

北市綠竹筍季登場 班長教你怎麼挑筍、嘗鮮

2019-06-05 12:24

因應鐵路地下化救災預防 台南消防局人員到瑞士取經

2019-06-05 11:15

大巨蛋公安解套？柯文哲：容留6萬人可以上線就先上線

2019-06-05 14:47

平均僅4人搭 「五股－北門捷運站」跳蛙公車17日停駛

2019-06-05 16:42

中和老舊危樓今動土 住戶期待新大樓完工

2019-06-05 13:37

百萬休旅車等著你！春遊彰化全國最厚禮

2019-06-05 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top