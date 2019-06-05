基隆晚間有「大鯨魚」 老鷹嘉年華開辦假日文創手作

2019-06-05 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市文化中心前最近出現「大鯨魚」，入夜之後吸引民眾目前，原來是2019基隆海洋老鷹嘉年華海洋工作坊，文化局特別邀請基隆在地的文創商家共同參與，開辦假日文創手作DIY體驗活動，6月8日起6月23日止，每個周末的上下午各舉辦一場次，歡迎民眾參加體驗，即日起受理報名。

每年6月的老鷹嘉年華，是基隆夏季最受到民眾矚目與期待的遊行活動，最近在文化中心前所設置的海洋工作坊，集結了由藝術家指導的社區民眾製作遊行所需的道具及服裝，路過民眾都很好奇。

今年的海洋工作坊可不只能看，文化局特別邀請了基隆在地的文創商家共同參與，開辦創了「2019基隆海洋老鷹嘉年華—海洋工作坊假日文創手作DIY體驗活動」，於6月8日起6月23日止，每個周末的上下午各舉辦一場次，每場次開放25個名眾報名參與，體驗在地文創商家的創意，及參與親自動手作的樂趣。

文化局長陳靜萍表示，這次的假日文創手作DIY體驗活動，特別邀請了「舫舫彩＆創fang fang」商家提供手繪創作體驗活動、「揉捏小站蘇家捏麵人」商家提供捏黏土體驗活動、「阿戴商號 AttireSomehow」商家提供乾燥花體驗活動及「喳吧工作室」提供皮革手作體驗活動，這些文創商家，都是基隆在地創業、秉持創造高品質的產品及獨特的文創思惟，相信能帶給參與的民眾全新的感受與創意的體驗。

假日文創手作DIY體驗活動，以網路報名及電話報名為準，每場次名額只有25人，額滿為止，想要參與海洋工作坊的民眾們要把握機會，敬請趕快報名。上午場時間10：30-11：30，下午場時間：14：30-15：30。