當年陷深淵被拉一把看見光 他送生命線135份「愛」

2019-06-05 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



社團法人基隆市生命線協會行政中心今天收到4大箱的劉媽媽愛心手工蛋捲，數量總共有135盒，大家不知是誰送來的，但後來找到一封廖先生的感謝信，才得知原來他當年在人生低潮陷入黑暗深淵時，被志工拉一把重新看見光，也找回了希望，重新開啟人生。他特別要感謝生命線135名志工協談老師。生命線說：這是一份三倍善循環的禮物。

廖先生在信中寫道，「非常感謝生命線，在我陷入職場低潮感到無助時，伸出手拉我一把，傾聽陪伴我、幫助我再次看見人生的亮點，重燃希望、重獲新生；當低潮無助時，對人生感到極度的失望，感覺身陷深淵身處黑暗中，看不見人生的未來與光明」。

「還好有生命線的老師們及時為我拋出安全繩索，幫助我自深淵中拉出，漸漸地看見光亮，最終發現了人生的亮點，重新看見了希望。我現在過得很好，雖然清楚未來的路上還是會有磨難，但會勇敢去面對，因為那是屬於我自己的人生」廖先生說。

他所挑選的謝禮也是特別選購，他說，因為劉媽媽手工蛋捲，因劉媽媽家中有兩位領有重度與輕度身障手冊的兒子，還有一位正就讀大學的女兒，經濟重擔皆落在劉媽媽肩上 ，他因基隆市生命線協談老師的幫助已重新站起，現在他有能力幫助他人，所以我也希望能幫助需要幫助的人，向老師們學習，也感受「手心向下傳遞希望時的溫暖」。

基隆市生命線協會主任李昌萬說，這是一份「三倍善循環」的禮物，廖先生多年前打電話來求助，志工協助了他3、4個月，終於走出低潮，如今已是一家企業的中階主管，也有了人生新方向。生命線不收個案禮物，但因廖先生送蛋捲是為了幫助劉媽媽，因此才接受，是為了幫助劉媽媽，他轉交給基隆市生命線協會理事長張文亮，再發給志工。

李昌萬表示，基隆市生命線已經默默守護基隆市民42年了，目前有135位志工協談老師，除了24小時輪班接聽1995 協談專線外，更提供海軍131艦隊與基隆市警察局特約協談、FB粉絲專頁網路協談，來電求助民眾不局限在自殺困境，而是包含情緒、婚姻、職場、學業、同婚等。