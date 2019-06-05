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市長超級任務 新民堂找到200多年宜蘭舊城土地公

2019-06-05 17:09聯合報 記者羅建旺╱即時報導

200多年前，清朝在宜蘭建噶瑪蘭城，東西南北門各有土地公，市長江聰淵希望找齊。

其中，在宜蘭市的新民堂就發現，供奉的土地公有200多年歷史，極可能是清朝噶瑪蘭廳建城時，4座城門中的東門土地公，他希望透過文化資產探索，讓遊客到宜蘭參加廟會，不僅看熱鬧，更是有深度的文化之旅。

市公所今天指出，據宜蘭縣志記載，新民堂昔稱乩堂，奉祀主神李恩主，由舉人李望洋邀集蔣國榮等28名地方士紳創建，清光緒17年(1891年)完工，以特有的扶鸞方式，神人溝通，不但在宜蘭，還傳播全台，是台灣特有宗教，百年來，注重培育人才、推動戒除鴉片、辦理社會救濟事業等，對台灣有重大貢獻。

日據時代，新民堂在明治28年(1895年)曾被當成日本公庫，直到明治32年(1899年)因台灣銀行宜蘭出張(台灣銀行宜蘭分行的前身)，才將新民堂歸還給廟方。

市公所表示，新民堂主祀李恩主，左配三清道祖，右配觀音佛祖、太歲星君、福德正神(土地公)、虎爺公及功德祠等，訪談廟祝林煥彩發現，清治時期時任縣令「縣老爺」、師爺許少山（陝西人）篤信李恩主神跡顯赫，到宜蘭時，隨帶泥塑的李恩主神像，供奉在衙門（即原省立宜蘭醫院舊址）刑堂後堂，辦案如遇難題，隨時扶鸞降示，代天宣化。

後來，因縣老爺認為在後堂供奉李恩主、土地公不適當，搭設房舍，將神尊移至新民堂現址，提供當地居民拜拜，其中，新民堂供奉的土地公，極可能是清朝噶瑪蘭廳建城時，4座城門中的東門土地公，至今已有200多年歷史。

宜蘭市長江聰淵表示，傳統的民間信仰與大眾庶民生活有著重要的鏈結，昔日熱鬧的廟會慶典活動，是許多人美好的共同的記憶，市公所希望藉由這樣活動，讓大家能多點瞭解我們生活的這塊土地上，存在許多珍貴的文化資產，希望能喚起眾人的重視，進而能傳續給後代子孫。

200多年前，清朝在宜蘭建噶瑪蘭城，東西南北門各有土地廟與土地公，市長江聰淵（右...
200多年前，清朝在宜蘭建噶瑪蘭城，東西南北門各有土地廟與土地公，市長江聰淵（右３）在宜蘭市的新民堂就發現，極可能是清朝噶瑪蘭廳建城時，4座城門中的東門土地公。圖／宜蘭市公所提供
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200多年前，清朝在宜蘭建噶瑪蘭城，東西南北門各有土地廟與土地公，市長江聰淵（右...
200多年前，清朝在宜蘭建噶瑪蘭城，東西南北門各有土地廟與土地公，市長江聰淵（右）在宜蘭市的新民堂就發現，極可能是清朝噶瑪蘭廳建城時，4座城門中的東門土地公。圖／宜蘭市公所提供
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土地公噶瑪蘭文化資產
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