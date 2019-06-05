宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



端午節賽龍舟，但最特別的賽事之一，莫過於宜蘭縣礁溪鄉的二龍競渡，在二龍村二龍河比賽，傳承迄今已經長達221年歷史，但直到現在，還是沒有發令員，沒有裁判。

「輸贏全憑觀眾及選手評定！」礁溪鄉公所今天指出，這場絕無僅有的民俗活動，後天（6 月 7日）在二龍河登場，二龍社區發展協會規畫多項免費創意 DIY 活動，有扒平安體驗、道地風味餐品嘗等，邀請民眾到訪。

同時，鄉公所說明「二龍競渡」的特色指出，二龍競渡百年來都遵循古禮，淇武蘭和洲仔尾兩庄庄民首先將安置於龍船厝的龍船「請」出來，一一絞船、絞尾槳、力度、插順風旗、艾草等儀式後，接著淨香祭拜，並由地方士紳、耆老一同沾硃砂點睛，儀式完成後，沿途敲鑼，由兩庄庄民分別扛龍舟下水，在二龍河內完成獻紙頭，才開始競渡。

鄉公所表示，因比賽過程中沒有發令員、裁判以及計時員，雙方選手認為齊位，旗鼓相當時就可引鑼出發，但只要有一方認為不公平未引鑼，隨時喊停重來，往往從早比到晚，勝負結果由觀眾和選手自行認定，但這項龍舟賽也不以輸贏為目的，而是凝聚社區情誼與祭祀祈求平安為主。

礁溪鄉長張永德表示，礁溪鄉二龍傳統競渡，是二龍河上下游的淇武蘭及洲仔尾兩村庄為了祭江驅邪而舉行的龍舟競渡活動，龍舟造形與競渡方式獨特，有別於一般龍舟競賽，因此每年吸引來自世界各地的遊客觀賞，舉辦划龍舟就是要「划平安」，祈求大家整年平安順興。