影／海洋公園提前fun暑假 宜花東民眾可享優惠

2019-06-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮遠雄海洋公園提前fun暑假，自6月起推出相關優惠專案，凡設籍宜、花、東的鄉親可享590元優惠價，暑假期間無限暢遊海洋公園，原訂星期三休園也暫時取消，另於指定日期入園再送兩百元現金券，讓大家可以在暑假前，以最省錢的方式，暢遊海洋公園。

遠雄海洋公園首次推出暑期暢遊票，遊客們可在暑假期間，無限次暢遊海洋公園，凡設籍宜蘭、花蓮、台東（或身分證字號G、U、V）民眾，於即日起至6月30日止，在遠雄海洋公園臨櫃購票，即可享每人590元優惠入園。另外，自購票起到8月31日前可無限暢遊海洋公園，憑暢遊票園區消費，可再享餐飲、商品優惠。

遠雄海洋公園為讓大家享提前fun暑假，原定的星期三休園已取消，不論在海洋公園現場臨櫃購票，或是在超商、網路購物平台上購票（旅展票券不適用），於6月指定日期入園（6月5日、6月12日、6月19日、6月26日）的遊客，園區再送200元現金券，讓遊客可在園區開心吃喝玩樂。