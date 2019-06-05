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家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

家有聘僱外籍看護仍然可以申請長照服務。花蓮縣衛生局長朱家祥指出，這類的家庭可申請長照2.0「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」等部分服務，民眾別忘了權益，可多加利用。

花蓮吉安鄉一位78歲的許奶奶，受關節疼痛無法行走之苦，雖有請外籍看護照護，但又於短短一年內因關節置換術開刀4次，甚至無法自行翻身、起身及轉位；出院後個案管理師、長照中心銜接專業居家復能，復健師跟到家服務。 透過復健師指導與外看照顧者每日協助反覆練習，許奶奶已可正確使用輔具獨立行走及進食，臉上出現笑容，家屬也可以放心工作。

朱家祥指出，「照顧及專業服務」部分，享有30％額度申請專業服務、「交通接送服務」可提供失能等級第二級以上的長輩就醫復健的長照專車服務，而申請「喘息服務」則須符合獨居（僅與外籍看護工同住），或主要照顧者為70歲以上的長照重度失能者申請資格，這些服務是已聘外籍看護的家庭都可善加利用的長照資源。

「讓長照需求者生活參與不退化及現有能力最佳化」朱家祥說，花蓮縣衛生局全力推動「復能服務」，成功整合縣內359名醫事人員投入到宅服務，「復能服務」與過去醫療復建最大不同，在於是以長照個案為中心，強調跨專業並與照護者攜手合作，依據個案的復能潛力與需求，加上照顧服務員及家庭照顧者一起協助指導並訓練個案，維持個案可以自己吃飯、穿脫衣服、上街購物等，改變個案及家屬生活品質，希望能幫助花蓮縣每一位有需要的民眾，都能受到最需要且完善的照顧。

朱家祥呼籲，家中有長照需求者，不論有無申請外籍看護工，均可撥打一九六六長照專線，衛生局在全縣十三鄉鎮衛生所皆設置長期照顧管理中心分站，照管管理專員進駐協助每位家庭照顧者善用長照服務及資源，提升家庭生活品質。

若家中有需要照顧者，只要符合規定就可申請長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供
若家中有需要照顧者，只要符合規定就可申請長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供
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花蓮衛生局表示，家有聘僱外籍看護仍可以申請長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮衛生局表示，家有聘僱外籍看護仍可以申請長照服務。圖／花蓮縣衛生局提供
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長照外籍看護衛生所
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