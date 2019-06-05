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基隆市府辦開齋節人潮擠滿 穆斯林搶著和林右昌合照

2019-06-05 13:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿，甚至連人行道也都是人，由穆斯林精神導師祈福，市長林右昌感謝移工的貢獻，盼一起努力讓基隆這城市變得更好。

林右昌和印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Teddy Surachmat（蘇泰帝）交換禮物，並與參加活動穆斯林朋友互道祝福。在結束後，不少穆斯林朋友要求和林市長自拍合影，場面和樂。

林右昌說，看到那麼多穆斯林朋友虔誠祈禱，讓他感動並由衷祝福，同時代表政府感謝大家，無論在工作或各層面，對台灣帶來貢獻。台灣就是各位的家，基隆會是大家的家，盼一起努力讓這城市變得更好，他祝福大家工作上順利平安。

印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Teddy Surachmat表示，今天慶祝新年活動是在台灣的第一場，感謝市政府提供很好的場地及提供毯子，順利進行祈福並過新年。

這項在市民廣場舉行開齋節，包括立委蔡適應、社會處長吳挺鋒、多位議員到場。活動有移民署、市警局法令宣導籲逾期外籍人士儘速返國，還有嘉年華會安排印尼傳統小吃、介紹印尼傳統婚典、免費義剪、卡拉OK歡唱，一同歡度在異國的新年。

基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人...
基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人...
基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿。記者游明煌／攝影
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基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿。記者游明煌／攝影
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基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府今天上午和印尼駐台北經濟貿易代表處攜手，在市民廣場舉辦伊斯蘭開齋節，人潮擠滿。記者游明煌／攝影
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印尼穆斯林基隆
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