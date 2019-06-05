親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最新民調出爐！蔡英文在高雄領先韓國瑜

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

台東熱氣球嘉年華 要你好看

2019-06-05 14:22聯合晚報 記者尤聰光／台東報導

2019「國際熱氣球嘉年華」即將在6月29日登場，台東縣政府今早在鹿野高台展示7...
2019「國際熱氣球嘉年華」即將在6月29日登場，台東縣政府今早在鹿野高台展示7顆造型熱氣球。 記者尤聰光／攝影
分享

2019「國際熱氣球嘉年華」即將在本月29日登場，台東縣政府上午表示，今年活動長達45天，除了有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆造形熱氣球，還有九場光雕音樂會；地點除了最主要的鹿野高台，綠島機場停機坪也成為音樂會舞台，歡迎大家到台東玩球、追球，快樂過暑假。

台東縣政府清晨在鹿野高台舉行熱氣球嘉年華記者會，縣長饒慶鈴帶領體驗熱氣球飛行，鳥瞰台東縱谷，宣告熱氣球嘉年華將展開。

她表示，熱氣球嘉年華舉辦八年吸引近600萬人次觀光客湧入台東，獲選全球12大熱氣球驚豔城市。今年主題「幸福長九（久）‧夢想童樂園」；今年除規畫九場光雕音樂會，還有熱氣球繫留、自由飛體驗，以及愛情主題日、野餐日、球星空咖啡廳等熱氣球主題活動。

台東縣政府交觀處長江慧卿表示，今年熱氣球嘉年華從本月29日至8月16日，結合音樂光雕，造形球部分比以往多，共邀請包括藍色小精靈、海綿寶寶等40顆吸睛的造形熱氣球。

另光雕音樂會，今年延續鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉等地外，今年也將首次前進綠島，7月13日，被列為綠島機場管制區的停機坪將化為音樂會舞台，8月10日也首次到大武鄉尚武海濱公園迎曙光，共計舉辦九場不重複的光雕音樂會。

此外，今年的活動也舉辦「星空音樂會」活動，結合夜晚璀璨星空，在長濱金剛大道、伯朗大道、關山親水公園及加路蘭遊憩區等地舉辦，遊客直接躺在馬路上觀星，聽著專家說星星故事。

熱氣球嘉年華台東音樂會
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

宜蘭二龍競渡221年了 划龍舟比賽還是沒有裁判

2019-06-05 15:09

溫媽媽的愛 她們22年來年年來包粽

2019-06-05 15:50

影／海洋公園提前fun暑假 宜花東民眾可享優惠

2019-06-05 15:08

宜蘭千人慶開齋 縣府呼籲：多包容理解與尊重

2019-06-05 14:40

家中有外籍看護 也可申請長照2.0

2019-06-05 14:29

台亞宜蘭宜興加油站新開張 你加油他捐錢

2019-06-05 13:31

基隆市府辦開齋節人潮擠滿 穆斯林搶著和林右昌合照

2019-06-05 13:00

投入3億2千萬修繕 「瑞港公路」爭升級省道

2019-06-05 12:31

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

端午遊花蓮 林田山摩里沙卡市集滿滿懷舊風情

2019-06-05 11:43

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

台東國際熱氣球嘉年華29日登場 光雕音樂會首次到綠島

2019-06-05 07:56

oBike流落偏鄉 縣府：通報就處理

2019-06-04 23:45

別再錯過！基隆除濕機補助 9月推第二波

2019-06-04 23:28

吳寶春21日花蓮設櫃 烘焙在地風味麵包

2019-06-04 23:19

影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19

影／宜蘭向交通部爭取 首度動用國道基金補助雪隧消防設備

2019-06-04 18:18

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸

2019-06-04 13:44

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

議員問韓國瑜下會期是否列席備詢？ 韓點頭、議長掛保證

2019-06-05 13:03

「女王蜂」再起+柯P連線 彰化縣立委選舉更好看了

2019-06-05 13:37

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去

2019-06-04 17:30

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

柯文哲：大巨蛋降低容留人數「先上線」

2019-06-05 14:34

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51

淡江大橋工程釀淹水？ 新北市議員要求改善

2019-06-04 20:10

騎警首度上山現身金瓜石 民眾驚呼：可以騎嗎？

2019-06-04 17:46

台南鐵路地下化拆範圍外房屋 鐵道局：安全考量

2019-06-04 23:53

影／生日蛋糕看風格 侯友宜、韓國瑜大不同

2019-06-05 15:08

大巨蛋解套有望？柯文哲鬆口：如果可以的話6萬人先上線

2019-06-05 15:47

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

少子化…嘉縣48所國小 今年畢業生個位數

2019-06-04 23:05

石虎保育自治條例二度失敗 苗縣農業處：推動生態給付

2019-06-04 20:20

搶救老建築 金門辦匠師班傳承技藝

2019-06-05 13:48

來牽罟、編漁網、築石塭 桃園海客文化藝術季7月登場

2019-06-05 08:56

黃偉哲兼當芒果達人 這個動作讓小編嚇傻了

2019-06-05 11:43

黃偉哲出席沙崙智慧園區上梁 喊出蔡賴合作其利斷金

2019-06-05 10:32

鳥嘴潭公有地救濟金發放 農民抗議補償過低嗆拒領

2019-06-04 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top