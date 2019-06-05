台東熱氣球嘉年華 要你好看

2019-06-05 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 尤聰光 ／台東報導



2019「國際熱氣球嘉年華」即將在6月29日登場，台東縣政府今早在鹿野高台展示7顆造型熱氣球。 記者尤聰光／攝影 分享 facebook

2019「國際熱氣球嘉年華」即將在本月29日登場，台東縣政府上午表示，今年活動長達45天，除了有藍色小精靈、海綿寶寶等40顆造形熱氣球，還有九場光雕音樂會；地點除了最主要的鹿野高台，綠島機場停機坪也成為音樂會舞台，歡迎大家到台東玩球、追球，快樂過暑假。

台東縣政府清晨在鹿野高台舉行熱氣球嘉年華記者會，縣長饒慶鈴帶領體驗熱氣球飛行，鳥瞰台東縱谷，宣告熱氣球嘉年華將展開。

她表示，熱氣球嘉年華舉辦八年吸引近600萬人次觀光客湧入台東，獲選全球12大熱氣球驚豔城市。今年主題「幸福長九（久）‧夢想童樂園」；今年除規畫九場光雕音樂會，還有熱氣球繫留、自由飛體驗，以及愛情主題日、野餐日、球星空咖啡廳等熱氣球主題活動。

台東縣政府交觀處長江慧卿表示，今年熱氣球嘉年華從本月29日至8月16日，結合音樂光雕，造形球部分比以往多，共邀請包括藍色小精靈、海綿寶寶等40顆吸睛的造形熱氣球。

另光雕音樂會，今年延續鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉等地外，今年也將首次前進綠島，7月13日，被列為綠島機場管制區的停機坪將化為音樂會舞台，8月10日也首次到大武鄉尚武海濱公園迎曙光，共計舉辦九場不重複的光雕音樂會。

此外，今年的活動也舉辦「星空音樂會」活動，結合夜晚璀璨星空，在長濱金剛大道、伯朗大道、關山親水公園及加路蘭遊憩區等地舉辦，遊客直接躺在馬路上觀星，聽著專家說星星故事。