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端午遊花蓮 林田山摩里沙卡市集滿滿懷舊風情

2019-06-05 11:43聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮林田山林業文化園區曾是林業基地，如今仍保有濃濃日式懷舊風情，花蓮林管處將於端午連假的7、8日，在園區內辦理「摩里沙卡市集」，邀小農、手工藝職人設攤，搭配街頭藝人音樂表演，邀民眾逛市集，漫步在日式建築群中。

林田山曾是台灣第四大林場，1918年，日本人在花蓮設立「東臺灣木材合資會社」，隔年改組為「花蓮港木材株式會社」，並在林田山進行伐木，隨著生活機能逐漸完善，建設運材鐵道、中山堂、員工宿舍、醫務室、福利社、米店、雜貨店、洗衣部、理髮部、消防隊等，全盛期聚集4、500戶住家，連幼稚園和小學都有。

1991年全面禁伐天然林的政策實施後，林田山走入歷史，不過，花蓮林管處整修既有日式建物設施，對外開放，成為一處人氣景點，目前開放的有展示館、中山堂、服務中心咖啡一二館、場長館、木雕一二館、機械修理工廠、林業生活館、米店及醫務室等。

花蓮林區管理處為提供遊客多元體驗，由在地的林田山林業文化協進會及鳳林鎮森榮里里長辦公室合辦市集，端午連假的7、8日上午9時至下午4時，在園區內的生活廣場，將有手創、小農、輕食及DIY等多個攤位，也有DIY體驗、街頭藝人表演等，歡迎民眾體驗，活動資訊可上「林田山林業文化園區」臉書粉絲專頁。

花蓮林管處轄下的林田山林業文化園區，端午連假的7、8兩天將有特色市集。圖／花蓮林...
花蓮林管處轄下的林田山林業文化園區，端午連假的7、8兩天將有特色市集。圖／花蓮林管處提供
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街頭藝人連假日式建築
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