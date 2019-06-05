端午遊花蓮 林田山摩里沙卡市集滿滿懷舊風情

2019-06-05 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮林田山林業文化園區曾是林業基地，如今仍保有濃濃日式懷舊風情，花蓮林管處將於端午連假的7、8日，在園區內辦理「摩里沙卡市集」，邀小農、手工藝職人設攤，搭配街頭藝人音樂表演，邀民眾逛市集，漫步在日式建築群中。

林田山曾是台灣第四大林場，1918年，日本人在花蓮設立「東臺灣木材合資會社」，隔年改組為「花蓮港木材株式會社」，並在林田山進行伐木，隨著生活機能逐漸完善，建設運材鐵道、中山堂、員工宿舍、醫務室、福利社、米店、雜貨店、洗衣部、理髮部、消防隊等，全盛期聚集4、500戶住家，連幼稚園和小學都有。

1991年全面禁伐天然林的政策實施後，林田山走入歷史，不過，花蓮林管處整修既有日式建物設施，對外開放，成為一處人氣景點，目前開放的有展示館、中山堂、服務中心咖啡一二館、場長館、木雕一二館、機械修理工廠、林業生活館、米店及醫務室等。