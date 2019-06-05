高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙就任後，表示要爭取高鐵延伸到宜蘭，但遭到批評，甚至被酸：「延伸到外太空都行」。不過，交通部長林佳龍昨天宣布，交通部研議高鐵延伸到宜蘭。

對此，林姿妙感到還她公道，很有感慨，今天在特優里長表揚大會上，不禁大聲地說：「當初提出這個想法時，有爭議，有不同看法，但昨天交通部長要把高鐵延伸到宜蘭，這是宜蘭的盼望。」

縣政府進一步指出，為解決宜蘭長久以來的交通困境，縣長林姿妙上任後、今年初的時候，就提出高鐵延伸到宜蘭的構想，這個想法當時卻飽受批評，現在努力終於有了成果，交通部林佳龍部長在視察國道5號時指出，中央已著手研議高鐵延伸宜蘭，及北宜直鐵等軌道建設的可行性。

縣政府今天表示，對林部長對宜蘭交通的想法，縣長林姿妙與宜蘭縣民要向林部長表達感謝之意，也期待中央能更重視東部民眾行的權利，早日解決地方鄉親期盼已久之交通問題，帶動地方發展。

立委陳歐珀表示，屏東縣一直爭取高鐵延伸到屏東，經過第1次會議，有此規劃，可能性評估可能性， 會有第2次會議，他獲知後，要求交通部，當高鐵延伸評估到屏東，是不是可以延伸到宜蘭，交通部願意納入評估，應該評估延伸到宜蘭，並打算9月在立法院正式提出。

陳歐珀說，先有高雄延伸到屏東，才有延伸到宜蘭的可能性，都樂觀其成，交通部有此重大決定，還是自己環島軌道建設計畫，才有此思考。