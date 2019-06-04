別再錯過！基隆除濕機補助 9月推第二波

2019-06-04 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



基隆全國獨有除濕機汰舊換新補助，第二波將在9月受理申請。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

基隆市政府4月底辦理節能家電汰舊換新補助，推出全國獨有的除濕機補助，因人潮爆量3天就額滿，引發「除濕機之亂」，市府再向中央爭取經費，9月開辦第二波，除濕機、冰箱、冷氣機都可申請，但除濕機每台補助金額會調降，讓更多人受惠，並擬改網路或由店家申請，免去民眾大排長龍的情況。

基隆市府工務處配合經濟部「縣市共推住商節電行動」，冷暖氣機、電冰箱總補助款924萬，除濕機220萬元，住商部門節能設備汰換1000萬元，共2100多萬元。

其中除濕機每台最高補助可到8千元，造成民眾搶申請，連續多日市府大排長龍，部分民眾抱怨舊機已報廢額度卻滿了，兩頭落空；另外，冷暖氣機、冰箱也在前天額滿，昨暫停受理。

副市長林永發昨表示，除濕機需求熱烈，證明基隆市民很需要這項補助，申請方式會更方便。

市府工務處副處長黃毅維指出，9月第二波有除濕機、冰箱、冷氣機3項可申請，除濕機每台補助金額會調降，讓更多人受惠，依節電總效能調整補助金額及相關經費。

首波申請時，民眾抱怨申請程序繁瑣，大排長龍很花時間。黃毅維表示，擬具兩方案改善，一是改由店家提出申請，但配套措施要解決；二是改為網路申請，民眾不必到現場排隊。至於很多首波申請者詢問，補助款遲未領到，他表示7月底審核後會統一撥付。