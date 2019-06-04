親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

別再錯過！基隆除濕機補助 9月推第二波

2019-06-04 23:28聯合報 記者游明煌／基隆報導

基隆全國獨有除濕機汰舊換新補助，第二波將在9月受理申請。 記者游明煌／攝影
基隆全國獨有除濕機汰舊換新補助，第二波將在9月受理申請。 記者游明煌／攝影
分享

基隆市政府4月底辦理節能家電汰舊換新補助，推出全國獨有的除濕機補助，因人潮爆量3天就額滿，引發「除濕機之亂」，市府再向中央爭取經費，9月開辦第二波，除濕機、冰箱、冷氣機都可申請，但除濕機每台補助金額會調降，讓更多人受惠，並擬改網路或由店家申請，免去民眾大排長龍的情況。

基隆市府工務處配合經濟部「縣市共推住商節電行動」，冷暖氣機、電冰箱總補助款924萬，除濕機220萬元，住商部門節能設備汰換1000萬元，共2100多萬元。

其中除濕機每台最高補助可到8千元，造成民眾搶申請，連續多日市府大排長龍，部分民眾抱怨舊機已報廢額度卻滿了，兩頭落空；另外，冷暖氣機、冰箱也在前天額滿，昨暫停受理。

副市長林永發昨表示，除濕機需求熱烈，證明基隆市民很需要這項補助，申請方式會更方便。

市府工務處副處長黃毅維指出，9月第二波有除濕機、冰箱、冷氣機3項可申請，除濕機每台補助金額會調降，讓更多人受惠，依節電總效能調整補助金額及相關經費。

首波申請時，民眾抱怨申請程序繁瑣，大排長龍很花時間。黃毅維表示，擬具兩方案改善，一是改由店家提出申請，但配套措施要解決；二是改為網路申請，民眾不必到現場排隊。至於很多首波申請者詢問，補助款遲未領到，他表示7月底審核後會統一撥付。

除濕機基隆
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

oBike流落偏鄉 縣府：通報就處理

2019-06-04 23:45

吳寶春21日花蓮設櫃 烘焙在地風味麵包

2019-06-04 23:19

影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19

影／宜蘭向交通部爭取 首度動用國道基金補助雪隧消防設備

2019-06-04 18:18

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸

2019-06-04 13:44

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

oBike亂停 台東縣府：民眾反應就移除

2019-06-04 10:15

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

「逆襲」插畫家街區彩繪 花路拾街創花蓮觀光亮點

2019-06-04 07:31

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

港湖女神「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

台中外埔崩塌段危及上方民宅 蔡其昌會勘爭取搶修經費

2019-06-04 12:39

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體

2019-06-04 15:46

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸

2019-06-04 13:44

高雄中博高架橋拆除案 衝擊商圈和工期塞車受關注

2019-06-04 15:18

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51

藍議員打弊案批中市府「罐頭回應」新聞局：已進入調查

2019-06-04 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top