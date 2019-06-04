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影／校長重摔後勇往直前跑被誤為抖音 學生：真運動家

2019-06-04 20:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

基市信義國中校長莊焙琪日前在學校舉辦的班際個人徑賽，她為鼓勵孩子參賽跑步，結果摔跤了，但令學生動容的是，她馬上爬起來，顧不得手肘大片擦傷鮮血直流，她忍痛勇往直前，堅持跑到終點時，全校響起了掌聲和加油聲，讚她為運動家的精神，以身作則做了最佳的詮釋。

5月31日下午，信中舉辦了107學年度班際個人徑賽，在莊焙琪在第二個項目100公尺競賽時，一開始只是為了鼓勵孩子，於是自告奮勇一起參賽，在完全沒有練習的臨時起義，結果，在起跑的時候摔跤了。當時現場大家都嚇了一大跳，看她重重摔了一跤。

但接下來的畫面，讓大家都感動了，因為她馬上就爬起來，向前一直跑，若無其事的樣子，直到終點才發現手腳都受傷流著血，學生一直喊加油，看著她十分心疼，手肘一大片破皮流血。

自治市長褚昱宗說，校長跌倒時，他原本以為校長會倒在那邊起不來，但校長忍痛爬起來繼續跑，讓他嚇了一大跳，「校長當我們的範例，從哪裡跌倒就從哪裡站起來，不要放棄堅持下去一定會有成果。」

704班班長邱子寧表示，原本看到校長跌倒，以為是現在抖音流行的聽到槍聲就跌倒，後來知道原來是真的，看到校長跌倒後又爬起來堅持不懈的精神，真的讓人佩服。

一名信中老師說，她是信中孩子們最佳的典範，校長在起跑時就跌倒，她卻馬上站起來繼續往前衝，勇往直前到終點，這就是運動家的精神最高表現。

信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持...
信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持到終點時，全校響起了掌聲和加油聲。圖／讀者提供
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信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持...
信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持到終點時，全校響起了掌聲和加油聲。圖／讀者提供
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信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持到終點時，全校響起了掌聲和加油聲。圖／讀者提供
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信義國中校長莊焙琪摔倒趴在地上後，馬上爬起來，顧不得手肘擦傷鮮血直流，她忍痛堅持到終點時，全校響起了掌聲和加油聲。圖／讀者提供
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