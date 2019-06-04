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影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19聯合報 記者戴永華╱即時報導

慶祝鐵路宜蘭線通車百年，台鐵局為了讓遊客回首鐵道百年風華，今天開出有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車，載著200多名乘客走過蘭陽平原，老火車沿途冒煙鳴笛，吸引大拍鐵道迷爭相拍照。

蒸汽火車頭後面掛的是復興號6節車廂，200多張車票在上月25日網路開放訂購當天，6分鐘瞬間銷售一空。該列車下午2點45分從蘇澳站出發，很多沒有買到車票的鐵道迷及愛好攝影民眾提早等候，幾乎擠爆月台，爭相目睹「機關車女王」風采，火車行駛沿途也早有人相中角度好的位置捕捉美景，快門聲此起彼落。

本身也是鐵道迷的交通部長林佳龍到場切蛋糕慶祝，他表示，鐵路是有溫度的，宜蘭人都清楚「丟丟銅」這首民謠，記錄火車過山洞的景色與心情，火車送往迎來，在車站發生多少悲歡離合故事，所以藉由重啟蒸汽火車串連人文故事是最好的慶祝方式。

台鐵表示，鐵路宜蘭線的蘇澳與礁溪段在西元1919年通車至今滿百年，所以這次每張全程車票價1919元，贈送套票與紀念品，該蒸汽火車今天經6鄉鎮市、共10個車站，在每個鄉鎮市都停靠一站，包括蘇澳、冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪，每站都有不同的吃喝玩樂，到宜蘭火車站時，還可以下車暢遊幾米主題廣場。

有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車走過蘭陽平原，吸引很多鐵道迷爭相拍照。 ...
有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車走過蘭陽平原，吸引很多鐵道迷爭相拍照。 記者戴永華/攝影
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有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車從宜蘭蘇澳火車站出發，吸引很多鐵道迷爭相...
有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車從宜蘭蘇澳火車站出發，吸引很多鐵道迷爭相拍照。 記者戴永華/攝影
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有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車從宜蘭蘇澳火車站出發，吸引很多鐵道迷爭相...
有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車從宜蘭蘇澳火車站出發，吸引很多鐵道迷爭相拍照。 記者戴永華/攝影
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鐵道迷蘇澳女王
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