影／慶祝鐵道宜蘭線通車百年 「機關車女王」蒸汽火車出發了

2019-06-04 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



慶祝鐵路宜蘭線通車百年，台鐵局為了讓遊客回首鐵道百年風華，今天開出有「機關車女王」之稱的CT273蒸汽火車，載著200多名乘客走過蘭陽平原，老火車沿途冒煙鳴笛，吸引大拍鐵道迷爭相拍照。

蒸汽火車頭後面掛的是復興號6節車廂，200多張車票在上月25日網路開放訂購當天，6分鐘瞬間銷售一空。該列車下午2點45分從蘇澳站出發，很多沒有買到車票的鐵道迷及愛好攝影民眾提早等候，幾乎擠爆月台，爭相目睹「機關車女王」風采，火車行駛沿途也早有人相中角度好的位置捕捉美景，快門聲此起彼落。

本身也是鐵道迷的交通部長林佳龍到場切蛋糕慶祝，他表示，鐵路是有溫度的，宜蘭人都清楚「丟丟銅」這首民謠，記錄火車過山洞的景色與心情，火車送往迎來，在車站發生多少悲歡離合故事，所以藉由重啟蒸汽火車串連人文故事是最好的慶祝方式。