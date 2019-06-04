親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

影／宜蘭向交通部爭取 首度動用國道基金補助雪隧消防設備

2019-06-04 18:18聯合報 記者戴永華╱即時報導

雪隧通車至今發生十幾次隧道火災，但相關消防救災設備使用將近14年，交通部首度動用國道建設基金補助新北市及宜蘭縣增添消防設備共1.6億元，宜蘭縣的部分核定8336萬元，縣府今天在部長視察時，當面爭取明年就把這筆錢納入基金支出預算，高公局長趙興華一口答應「沒問題」，全力支持。

交通部長林佳龍今天視察宜蘭的雪隧救災裝備，宜蘭縣消防局長徐松奕簡報時說，宜蘭北有雪山隧道12.9公里，南有蘇花改隧道群，全台第一長與第二長的隧道都在宜蘭，長隧道一旦發生火災3至5分鐘可達攝氏1000度以上，濃煙造成能見度低，逃生不易。

他說，雪山隧道2006年通車至今發生13起隧道火災，2012年5月7日下午大客車追撞小型車及另一大客車起火，釀成2死34四傷，當天動員164名消防救災人員。

之前規定消防設備使用期限10年，所以徐松奕在3年前就提計畫爭取雪隧救災設備更新，後來規定改為使用期限15年。縣府秘書長林茂盛說，雪隧救災設備在通車前一年2005年就購買，算算也將近14年，縣府感謝中央在上個月核定8336萬元，但建請是否明年就編入預算，不要分成2年編列，若能明年採購設備的話，也不致於超過15年的使用期限。

與會的高公局長趙興華表示，如果縣府能趕上採購發包，一定全力支持。部長林佳龍及立委陳歐珀表示，照理說消防設施應該由內政部消防署補助，從來沒有消防設施備由交通部國道建設基金支付的，這真是「很大的創舉」，顯示交通部對於隧道救災安全的重視。

宜蘭向交通部爭取強化救災，獲得中央首度動用國道基金補助雪隧消防設備。 記者戴永華...
宜蘭向交通部爭取強化救災，獲得中央首度動用國道基金補助雪隧消防設備。 記者戴永華/攝影
分享
宜蘭向交通部爭取強化救災，獲得中央首度動用國道基金補助雪隧消防設備。 記者戴永華...
宜蘭向交通部爭取強化救災，獲得中央首度動用國道基金補助雪隧消防設備。 記者戴永華/攝影
分享

雪隧火災
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸

2019-06-04 13:44

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

oBike亂停 台東縣府：民眾反應就移除

2019-06-04 10:15

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

「逆襲」插畫家街區彩繪 花路拾街創花蓮觀光亮點

2019-06-04 07:31

屈原遇壞老闆 警防詐劇「笑」果佳

2019-06-03 23:23

老舊惡臭 富岡漁港公廁將翻修

2019-06-03 23:19

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

花蓮腸病毒肆虐 9校35班停課

2019-06-03 18:12

韓國瑜花蓮造勢場地旁大火 婦女會：活動照常舉行

2019-06-03 13:48

富岡漁會公廁老舊髒汙引詬病 台東縣府將改建新穎公廁

2019-06-03 13:44

薪傳鄭子太極拳總會推動教練五級制 開辦教練研習營

2019-05-24 15:02

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

質詢砲轟韓國瑜 李喬如臉書遭嗆聲、送暖兩極

2019-06-03 20:35

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

影／全台首創漁港水舞展演 今晚試燈美呆了

2019-06-03 20:50

桃園市設631個婦幼專用車格 29日違規占用開罰

2019-06-03 23:05

王惠美施政滿意度敬陪末座挨批 彰化縣府：會更努力

2019-06-04 13:22

3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27

韓國瑜視察登革熱沒看重點？林濁水酸：比起不丹小case

2019-06-04 08:06

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

25人反對！苗縣石虎保育自治條例二度闖關仍未過

2019-06-04 11:50

台南日治時期忠靈塔將拆遷？民間怒吼：不能再動先人了

2019-06-04 12:40

防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27

西濱台61線龍井至清水路段 5日與11日封閉交管

2019-06-03 20:54

影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

北水南送工程今開工 桃園支援新竹可提升至20萬噸

2019-06-04 11:38

新北環狀線12月通車 趕做完整配套措施

2019-06-04 00:32

「烏魚子大王」退回國民黨證 無黨參選嘉義縣立委

2019-06-04 09:53

前朝「一切合法」？中市爆府會危機

2019-06-03 23:41

鐵路地下化封路施工 中壢回堵大塞車

2019-06-04 00:05

基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

跨越平鎮中豐路 天橋自行車道啟用

2019-06-04 00:16

地下街眼鏡行被迫違規 柯文哲：土管條例恐要大修

2019-06-04 00:35

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

環狀線高架段排水直灌 議員：豪雨慘變SPA大道

2019-06-04 00:22

東大門惡火毀心血 攤商串連「設計有問題，反對重蓋天橋」

2019-06-04 12:40

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

10個有8個台商回流選桃園 海基會姚人多力讚鄭文燦

2019-06-03 20:16

影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17

薪水3萬5起跳號召北漂青年返鄉 高市7月北上辦就博會

2019-06-04 12:24

廢布料堆桃園出海口清不完 周三將派大型機具協助

2019-06-03 21:19

嘉義客運賣給高雄客運 營運照常

2019-06-03 22:42

左鎮農會結合化石館 今推吃鮮芒果冰逛化石館享優惠

2019-06-04 12:53

藍議員打弊案批中市府「罐頭回應」新聞局：已進入調查

2019-06-04 10:20

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51

雲林縣祭出21萬元獎金 邀民眾來玩來拍照

2019-06-04 13:24

高雄食安地圖 業者違規「全都露」

2019-06-03 23:29

只剩新莊沒著落 國民黨人士推蔡明堂選三重立委

2019-06-04 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top