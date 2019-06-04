影／宜蘭向交通部爭取 首度動用國道基金補助雪隧消防設備

2019-06-04 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



雪隧通車至今發生十幾次隧道火災，但相關消防救災設備使用將近14年，交通部首度動用國道建設基金補助新北市及宜蘭縣增添消防設備共1.6億元，宜蘭縣的部分核定8336萬元，縣府今天在部長視察時，當面爭取明年就把這筆錢納入基金支出預算，高公局長趙興華一口答應「沒問題」，全力支持。

交通部長林佳龍今天視察宜蘭的雪隧救災裝備，宜蘭縣消防局長徐松奕簡報時說，宜蘭北有雪山隧道12.9公里，南有蘇花改隧道群，全台第一長與第二長的隧道都在宜蘭，長隧道一旦發生火災3至5分鐘可達攝氏1000度以上，濃煙造成能見度低，逃生不易。

他說，雪山隧道2006年通車至今發生13起隧道火災，2012年5月7日下午大客車追撞小型車及另一大客車起火，釀成2死34四傷，當天動員164名消防救災人員。

之前規定消防設備使用期限10年，所以徐松奕在3年前就提計畫爭取雪隧救災設備更新，後來規定改為使用期限15年。縣府秘書長林茂盛說，雪隧救災設備在通車前一年2005年就購買，算算也將近14年，縣府感謝中央在上個月核定8336萬元，但建請是否明年就編入預算，不要分成2年編列，若能明年採購設備的話，也不致於超過15年的使用期限。