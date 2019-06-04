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基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議會今天進行議案審查，副議長林沛祥建議指出，夏季日光時間可到晚上7點，建議市府開放海域遊憩時間可以延長到晚間7點，增加的時間是不小的商機，市府可以研議。市府表示，怕會打擾到魚群的休息，且夜潛危險，去年才發生潛水水客溺斃的事件。

根據市府107年的公文，公告所轄海域（不含北觀處範圍），從事水域遊憩活動時間，4到10月是上午7點到晚間6點半，11月到3月是上午8點半到下午5點半。

林沛祥說，基隆好山好水是很棒的觀光財，也有龐大的商機存在，上月市長林右昌才邀請行政院副院長陳其邁到基隆潮境公園潛水，應好好發展海洋產業。

林沛祥表示，現在夏季日光時間已從下午5點半到晚間7點，建議潛水可延長到晚間7點，107年這個公文應可從更便民的方向恩考、修改。

基隆市政府交旅處長李綱表示，浮潛時間是考量到潛水客的人身安全訂定，北觀處、東北角管理處海域也都有類似限制，如果要延長到晚間7點或者甚至更晚，怕會打擾到魚群的休息，議員的建議會再研議。

李綱說，浮潛看似安全，是很多潛在風險存在，尤其夜間浮潛更比白天危險，去年基隆市也曾經發生潛水客溺斃的事件，近幾年幾乎每年都有潛水意外，所以才會限制遊憩活動時間，過晚實在不宜，一切要以安全為最大考量。

副議長林沛祥建議指出，夏季日光時間可到晚上7點，建議市府開放海域遊憩時間可以延長...
副議長林沛祥建議指出，夏季日光時間可到晚上7點，建議市府開放海域遊憩時間可以延長到晚間7點，增加的時間是不小的商機，市府可以研議。圖／報系資料照
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副議長林沛祥建議指出，夏季日光時間可到晚上7點，建議市府開放海域遊憩時間可以延長...
副議長林沛祥建議指出，夏季日光時間可到晚上7點，建議市府開放海域遊憩時間可以延長到晚間7點，增加的時間是不小的商機，市府可以研議。圖／報系資料照
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基隆行政院林右昌
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