跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠
高雄市長韓國瑜將於6月8日在花蓮舉辦造勢大會，主辦單位目標至少5萬人，衝刺10萬人，為迎接全國各地湧入的上萬名「韓粉」，花蓮旅宿業者紛紛祭出住宿優惠，歡迎韓粉們來花蓮挺韓國瑜，順便入住遊玩，「跟著秃子逛花蓮」。
花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐說，花蓮合法旅館、民宿有2千多家，以往連假的旅遊高峰期可容納6、7萬人入住。這個周末是端午連假，原本旅館業的住宿率就有7、8成，再加上韓流效應，希望衝高住房率，「最好是擠到爆」；正規畫6月7、8日韓粉住宿優惠，已有10家參與，還會再增加，將以各旅館官網售價再9折優惠，迎接前來參與活動的韓粉，詳細方案近日就會出爐。
民宿業者也要搶攻「韓粉市場」。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，韓國瑜造勢場地在花蓮市區，韓粉入住的區塊以花蓮市和鄰近的吉安、壽豐、新城等鄉，因為不少韓粉是包遊覽車來花蓮，人數較多，民宿無法容納，預計會以旅館為主，不過協會盤點有空房的民宿，提供媒合服務，也規畫7、8、9日，共3天入住9折優惠，至少3、40家業者參與，也聽說有民宿業者主動提出下殺75折的好康。
縣府觀光處長唐玉書說，韓國瑜陣營宣布8日要到花蓮辦造勢活動後，這幾天確實接到不少詢問住房電話，因為造勢活動適逢端午連假，預計可刺激縣內旅宿住房率再提升，建議韓粉們到花蓮除了入住旅館、民宿，露營也是不錯選擇。
唐玉書表示，為擴大韓流觀光效應，花蓮業者已與台灣行旅遊網合作，成立花蓮專區，針對端午連續假期推出「跟著禿子逛花蓮」專案優惠，將旅宿伴手觀光相關業者優惠折扣，整合後將放上https://www.taiwan2go.com/Tour-Hualien網頁供遊客參考。
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