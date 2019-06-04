跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮有不少民宿、旅館，端午連假加上韓國瑜造勢活動，預估會有大量遊客來到花蓮。圖／報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜將於6月8日在花蓮舉辦造勢大會，主辦單位目標至少5萬人，衝刺10萬人，為迎接全國各地湧入的上萬名「韓粉」，花蓮旅宿業者紛紛祭出住宿優惠，歡迎韓粉們來花蓮挺韓國瑜，順便入住遊玩，「跟著秃子逛花蓮」。

花蓮旅館商業同業公會理事長陳義豐說，花蓮合法旅館、民宿有2千多家，以往連假的旅遊高峰期可容納6、7萬人入住。這個周末是端午連假，原本旅館業的住宿率就有7、8成，再加上韓流效應，希望衝高住房率，「最好是擠到爆」；正規畫6月7、8日韓粉住宿優惠，已有10家參與，還會再增加，將以各旅館官網售價再9折優惠，迎接前來參與活動的韓粉，詳細方案近日就會出爐。

民宿業者也要搶攻「韓粉市場」。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠表示，韓國瑜造勢場地在花蓮市區，韓粉入住的區塊以花蓮市和鄰近的吉安、壽豐、新城等鄉，因為不少韓粉是包遊覽車來花蓮，人數較多，民宿無法容納，預計會以旅館為主，不過協會盤點有空房的民宿，提供媒合服務，也規畫7、8、9日，共3天入住9折優惠，至少3、40家業者參與，也聽說有民宿業者主動提出下殺75折的好康。

縣府觀光處長唐玉書說，韓國瑜陣營宣布8日要到花蓮辦造勢活動後，這幾天確實接到不少詢問住房電話，因為造勢活動適逢端午連假，預計可刺激縣內旅宿住房率再提升，建議韓粉們到花蓮除了入住旅館、民宿，露營也是不錯選擇。