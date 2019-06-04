3天就額滿！全國獨有除濕機補助第二波 基隆9月開放申請

2019-06-04 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府工務處今天指出，節能家電汰舊換新補助，全國獨有的除濕機補助首波申請爆量，大受民眾歡迎，開辦3天就額額，預計9月開辦第二波，將有除濕機、冰箱、冷氣機3個項目都可申請，但除濕機補助金額會調降，讓更多人受惠，並擬改網上或由店家申請，免去民眾大排長龍的情況；另首波申請者補助金額，將在7月底審核後統一完成撥付動作。

基隆市政府工務處為配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，針對服務業及住宅擬定「住商部門節能設備汰換補助計畫」及「住宅家電汰換補助計畫」，希望透過直接補助終端能源用戶，加速住家與業界將使用中之老舊設備更新為高效率設備，提升並擴大節能效益，4月30日公告並受理申請，原公告至11月30日。

其中冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，但因除濕機每台最高補助可到8千元，第3天即額滿停止受理；冷暖氣機、冰箱也在昨天額滿，今天暫停受理。

市府工務處副處長黃毅維今天在市務會議後記者會指出，預計9月開辦第二波，將有除濕機、冰箱、冷氣機3個項目可申請，但除濕機補助金額會調降，讓更多人受惠，至於補助金額調為多少，目前未定，市府會根據節電總效能來調整補助金額，及調整相關項目經費，原則是讓更多的人受惠。

由於首波申請時，民眾抱怨申請程序及所需證件繁鎖，且大排長龍很耗費時間，甚至得請假辦理。黃毅維表示，除濕機申請民眾爆量，顯示補助的方向是正確的，基隆市民很需要，也符合中央要求因地制宜的狀況，因此第二波會再有除濕機，但申請的方案目前朝兩個方向努力，希望改善大排長龍的情況。一是，是否由店家提出申請，但有一些配套措施要解決；二是，改為網路申請，民眾就不必來排隊也不用請假。