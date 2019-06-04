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基隆冷氣機、冰箱換新補助額滿 今暫停受理別白跑

2019-06-04 09:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府工務處今天指出，市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，自4月30日受理申請至今，目前已經額滿，今天起暫停受理申請，後續將積極與中央爭取，如持續辦理，將再行公告申請時間。

基隆市住宅家電汰換補助計畫原先公告，4月30日公告並開始受理申請，至11月30日止，購買一、二級節能冷暖氣機與冰箱，每台最高補助3千元，追溯至去年12月7日；另全國獨有因地制宜補助的除濕機，每台最高補助8千元，追溯至去年6月1日。每一裝機使用地址，冷氣機及冰箱及除濕機補助台數不限。

冷暖氣機、電冰箱總補助款金額924萬，除濕機220萬，住商部門節能設備汰換也有辦助，金額約1千萬，全部經費總計2100萬元。但由於除濕機每台最高可補助到8千元，申請民眾爆量，第三天就額滿先喊停。

工務處指出，基隆市政府工務處為配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，針對服務業及住宅擬定「住商部門節能設備汰換補助計畫」及「住宅家電汰換補助計畫」，希望透過直接補助終端能源用戶，加速住家與業界將使用中之老舊設備更新為高效率設備，提升並擴大節能效益。

工務處說，補助住宅之冷（暖）氣機及冰箱共924萬補助額度已額滿，因此今天起暫停受理收件。後續將積極與中央爭取，若然持續辦理，將再行公告。住商節電專線電話：（02）24272437，亦上網查詢

基隆市政府工務處今天指出，市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，目前已經額滿，今天起...
基隆市政府工務處今天指出，市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，目前已經額滿，今天起暫停受理申請。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府工務處今天指出，市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，目前已經額滿，今天起...
基隆市政府工務處今天指出，市政府補助冷暖氣機、冰箱汰舊換新，目前已經額滿，今天起暫停受理申請。圖／報系資料照
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除濕機基隆節電

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