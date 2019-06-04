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「逆襲」插畫家街區彩繪 花路拾街創花蓮觀光亮點

2019-06-04 07:31聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

科技公司打造街區基地，邀請花蓮市區30個具獨特風格與想法的年輕老闆，組成「花路拾街」數位街區，營造花蓮街區特色，並找來「小學課本的逆襲」插畫家小龜，彩繪花蓮市街30家店家牆面，並導入街區數位工具，引導遊客鑽街走巷，創造花蓮市觀光亮點。

花蓮市長魏嘉賢感謝小龜對花路拾街數位街區計畫的支持，並關心花路拾街的執行進度。市民代表蔡翼鍾也到場，他不僅認養了這座彩繪牆，更希望花蓮市公所能與管線單位協商，同意將街區內的電箱或系統箱交由花路拾街來彩繪。

魏嘉賢表示，小學課本的逆襲作者小龜是東華大學的校友，花蓮對他言是半個家，謝謝他對花蓮這塊土地的回饋，尤其花蓮歷經去年0206強震後，許多人對花蓮的協助與支持，才讓花蓮有這麼多的觀光亮點。未來將會彙整街角，包括電箱與系統箱，透過協商及取得同意後，邀請更多的插畫家彩繪，讓花蓮市變得更漂亮。

小龜在彩繪牆上的作品有鯨魚及海豚，還有湛藍海洋與綠茵草地，他說，在花蓮讀書印象最深刻的就是海豚跟鯨魚，因此構想與鯨魚、海豚的互動，原本想讓畫作男女主角騎著海豚、坐在鯨魚上，不過彩繪牆的屋主認為鯨魚跟海豚是需要被愛護的，他覺得這個觀念非常好，傳達人類與動物友善相處的概念。目前彩繪牆面尚未完成，未來還有街區的房子，樹木及代表花蓮的好山好水，作品預計在這兩天可以完成。

這項「花路拾街計畫」執行人全非凡表示，「花路拾街」數位街區透過線上互動平台與社群影音行銷整合，營造花蓮街區的特色氛圍，導入數位應用的工具，像是位在民國路與信義街口的清水巖祖師廟的線上靈籤程式，民眾立即可以與神明互動。還有舉辦街區活動，結合線上預約購票系統，串接線上金流付款，讓在地青年店家實際體驗到數位的便利性。

另外，「花路拾街」數位街區還提供8處免費WIFI環境、整合在地優質店家資訊、採用行動裝置進行導客線上行銷小遊戲等功能，讓消費者玩遍私房景點或DIY體驗，一機在手玩透透。

花蓮市長魏嘉賢（右二）到場關心「小學課本的逆襲」插畫家小龜（右三）的創作進度。記...
花蓮市長魏嘉賢（右二）到場關心「小學課本的逆襲」插畫家小龜（右三）的創作進度。記者王思慧／攝影
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「小學課本的逆襲」插畫家小龜與朋友正趕工，完成牆上彩繪創作。記者王思慧／攝影
「小學課本的逆襲」插畫家小龜與朋友正趕工，完成牆上彩繪創作。記者王思慧／攝影
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