影／小學生寫信為保育區請命 侯友宜答應8日相見

2019-06-03 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆潮境海洋保育區，才短短3年，保育區的魚就全部回來了，新北市野柳國小學生好羨慕，他們也想在野柳地質公園海洋世界旁的小碼頭劃一塊保育區，為家鄉留一塊海洋淨土，六年級何昕融提議寫信給侯市長，請他支持，侯友宜看到信後很欣喜，決定6月8日到野柳國小，見證最迷你的保育區成立。

野柳國小校長張錦霞說，基隆潮境海洋保育區是大人發起的，野柳保育區是小朋友發起的，意義很不一樣，本來小朋友約侯市長5日來，但議會期間侯市長走不開，改約8日，這一天雖然是端午連假，全校仍有八成以上的師生會到，大家都好期待。

該校是海洋特色教育學校，推廣獨木舟，也常辦淨港淨灘，但水下的海洋資源是他們更在意的，只是社區保育觀念沒那麼強化，談了許久，機緣都未俱足，日前她參加潮境保育區3歲分享會，感觸很深，回來和學生聊起潮境可以，野柳應該也可以，引起學生熱烈討論。

野柳國小模範生代表何昕融說，他父親是漁民，常聽父親提起以前這一帶可抓很多軟絲，但近年發現海底垃圾很多，魚卻越來越少，他們去看過潮境保育區，魚多到成為潛水熱點，他們也很想劃保育區把軟絲復育回來，父親很支持。

師生討論後選中平時上獨木舟課的海王星碼頭外，野柳地質公園小坪尾到東澳漁港紅燈塔劃設保育區，約600平方公尺，全面禁採，不是只有勸導，還要強力執法，市府同意劃設，岸巡大隊答應執法，海大多位教授也提供保育經驗，大家都樂觀其成。

何昕融提議寫信請侯市長幫忙，自治市長楊祤綸一起構思內容，侯友宜收到信很欣喜，答應要來為小朋友加油打氣。8日下午，他們會把做好的竹欉礁，划獨木舟出海投到保育區，做為軟絲產房，給軟絲和魚群一個安全的家。