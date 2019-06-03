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花蓮腸病毒肆虐 9校35班停課

2019-06-03 18:12聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮腸病毒已進入流行期，根據衛福部疾病管制署資料，花蓮已超過縣市流行閾值，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，「流行閾值」是參考各縣市過去3年腸病毒的就診人次，花蓮的流行閾值是每周110人，但上周新個案已有292人，等於超出流行閾值2倍；已有9校35班停課，接下來就是端午連假，呼籲家長、學校要落實防疫。

朱家祥指出，花蓮縣上周為今年的第22周，已有292人因腸病毒就診，這已經是第四周超過流行閾值，花蓮腸病毒個案數已超過流行閾值2至3倍，顯示腸病毒的疫情很嚴重；他提及，去年腸病毒疫情在第24周達到最高峰為310人，後來人數就逐漸下降，預估今年疫情跟去年差不多。

朱家祥表示，花蓮縣政府非常重視疫情，除了持續校園輔導訪視外，也召開跨局處腸病毒防治會議，積極利用各項防疫措施期能將疫情減緩。今特別到中原國小及幼兒園，看到校園非常落實防治工作，除入園關心幼童健康、確實執行洗手外，放學後會擦拭孩童桌椅器具，做到徹底消毒環境。

花蓮縣政府教育處科長白鴻儀表示，花蓮縣目前國小5校共17個班級停課，以及幼兒園4校共18班停課，而端午節連假到來，腸病毒傳染力極強，針對疫情較高的重點學校，務必請老師提醒家長，落實勤洗手，避免出入公共場所，以免交叉感染。

中原國小校長干仁賢說，每天學生到校，老師都會檢查學生喉嚨有無起水泡、量體溫，若有異常就通知家長帶學生到醫院看診，目前學校沒有停課情形，僅有幾個學生得腸病毒。

花蓮縣衛生局呼籲，學校及家長務必要跟孩子一同養成正確勤洗手「濕、搓、沖、捧、擦」的習慣，並加強環境和玩具的清潔消毒工作，每周至少使用2次稀釋過的含氯漂白水浸泡，及清洗孩童使用過的毛巾，並於陽光下曝曬晾乾。

衛生局表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，重症前兆病徵，請儘速送醫接受治療。

花蓮中原國小幼兒園老師用稀釋過漂白水擦拭桌椅。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮中原國小幼兒園老師用稀釋過漂白水擦拭桌椅。圖／花蓮縣衛生局提供
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中原國小幼兒園小朋友每天上學都要讓老師檢查口腔及喉嚨、量體溫。圖／花蓮縣衛生局提...
中原國小幼兒園小朋友每天上學都要讓老師檢查口腔及喉嚨、量體溫。圖／花蓮縣衛生局提供
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腸病毒疫情停課

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