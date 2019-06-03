打造原鄉300處文化健康站 台東有6站成為全國亮點

2019-06-03 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府打造6大原住民部落文化健康站成全國示範亮點，今天下午2點舉行啟動儀式。行政院原民會副主委伊萬‧納威出席啟動儀式，她高度肯定台東縣最用心，原民會相關經費約6億多，台東就拿了1.7億元，原民會計畫全國設置300處文化站，台東就有90處獲得補助，台東展現的量能最大，沒話用，值得其他縣市學習。

台東縣現有77處文健站，是全國文健站站數最多的縣市，縣府計畫明年底之前再增設13個文健站，讓台東縣的原住民文化健康站建置到90個站，擴大服務更多的部落長輩之外，更從中選出伊濘、巴布麓、桃源、振興、南興、大俱來6個亮點部落文化健康站，推動亮點計畫。

縣府原住民族行政處指出，6個亮點部落文化健康站，會以在地部落的文化特色做為核心，建構部落 「經濟安全」、「健康醫療」、「居家照顧」、「部落照顧」多層次服務體系，打造「因地制宜」的長期照顧文化健康站，讓文健站只是老人共餐的地方，還兼具學習才藝、文化傳承與老人健康管理的功能。

台東縣長饒慶鈴感謝縣府原民處、社會處及衛生局團體合作，用心推動，她說，亮點計畫中不只爭取花東基金經費919萬元設置APP，讓長輩每天能在文健站接受體温、血壓、心跳等基本檢測，不僅鄉鎮衛生所的醫護人員可以隨時給予必要的醫療服務，連長輩的家人，就算人在外地工作或求學，只要下載專用的手機APP也能即時看到家中長輩的血壓、血糖、心跳等健康指數的變化，適時給予家中長輩關懷與照顧等作為。