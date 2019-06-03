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打造原鄉300處文化健康站 台東有6站成為全國亮點

2019-06-03 17:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府打造6大原住民部落文化健康站成全國示範亮點，今天下午2點舉行啟動儀式。行政院原民會副主委伊萬‧納威出席啟動儀式，她高度肯定台東縣最用心，原民會相關經費約6億多，台東就拿了1.7億元，原民會計畫全國設置300處文化站，台東就有90處獲得補助，台東展現的量能最大，沒話用，值得其他縣市學習。

台東縣現有77處文健站，是全國文健站站數最多的縣市，縣府計畫明年底之前再增設13個文健站，讓台東縣的原住民文化健康站建置到90個站，擴大服務更多的部落長輩之外，更從中選出伊濘、巴布麓、桃源、振興、南興、大俱來6個亮點部落文化健康站，推動亮點計畫。

縣府原住民族行政處指出，6個亮點部落文化健康站，會以在地部落的文化特色做為核心，建構部落 「經濟安全」、「健康醫療」、「居家照顧」、「部落照顧」多層次服務體系，打造「因地制宜」的長期照顧文化健康站，讓文健站只是老人共餐的地方，還兼具學習才藝、文化傳承與老人健康管理的功能。

台東縣長饒慶鈴感謝縣府原民處、社會處及衛生局團體合作，用心推動，她說，亮點計畫中不只爭取花東基金經費919萬元設置APP，讓長輩每天能在文健站接受體温、血壓、心跳等基本檢測，不僅鄉鎮衛生所的醫護人員可以隨時給予必要的醫療服務，連長輩的家人，就算人在外地工作或求學，只要下載專用的手機APP也能即時看到家中長輩的血壓、血糖、心跳等健康指數的變化，適時給予家中長輩關懷與照顧等作為。

此外，台東縣為活絡長輩的身體機能，除向原民會爭取2051萬元在各文健站設置戶外體適能器材，讓長者走出戶外運動，今年3月13日再向原住民族委員會提報第二期計畫爭取前瞻計畫補助經費計核定1億7702萬餘補助。其中4200萬用來推動6大文健站示範亮點，其他經費作為 改善現有文化站與增設13處文健站之用。

行政院原民會副主委伊萬‧納威今天下午出席台東縣的6大文健站示範亮點啟動儀式，她高...
行政院原民會副主委伊萬‧納威今天下午出席台東縣的6大文健站示範亮點啟動儀式，她高度肯定台東縣最用心，展現的量能最大，原民會相關經費約6億多，台東就拿了1.7億元，沒話用。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府打造6大文健站成全國示範亮點，今天下午2點50分許舉行啟動儀式。記者羅...
台東縣政府打造6大文健站成全國示範亮點，今天下午2點50分許舉行啟動儀式。記者羅紹平／攝影
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