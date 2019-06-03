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一件作品一首詩 池上12裝置藝術等你打卡

2019-06-03 15:33中央社 台東縣3日電

觀賞一件作品就像朗讀泰戈爾詩集一首詩，12件大型戶外裝置藝術創作放置在台東縣池上鄉197縣道沿線，最近成為遊客尋找拍照和網路打卡景點。

旅客走在池上197縣道上，也許轉個彎就會有驚奇。水土保持局台東分局「萬物糧倉大地慶典」系列活動「漂鳥197－縱谷大地藝術季」，12件大型戶外裝置藝術6月1日起展出。

水土保持局台東分局長王志輝說，這12件裝置藝術作品以地景多元豐富的縱谷197縣道作為策展舞台，邀集來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣的10位知名環境藝術家駐村創作。

作品沿著197縣道從北至南，池上萬安村、振興村及關山電光里等處設置。每件作品都融入泰戈爾優美的「漂鳥集」詩句，讓旅客觀賞一件作品時就像朗讀一首泰戈爾詩，融合自然景觀、藝術創作、詩集意涵，成為台東縱谷最美的地景。

王志輝指197縣道沿途稻田一望無際和多層次的梯田，讓人像走進如詩如畫夢境，這裡濃縮台東多樣貌自然景觀與獨特人文風情，徜徉197縣道能深刻感受縱谷的清麗與淡泊，耐人尋味的底蘊，藝術融入自然是縱谷大地藝術季策展核心。

王志輝說，來自德國的藝術家Jens看見路上農民頭戴斗笠，觸動他的心，詢問何以要戴斗笠，得知為遮陽，他立刻決定在萬安國小旁的大樹下高處加碼創作一件「斗笠」作品，讓居民能在樹下乘涼。

日本藝術家阿部作品選擇設置在池上萬安磚窯廠，看到振興村梯田美景後，觸發他濃厚思鄉情，就再加碼創作1件設置在梯田，兩件作品名為「永恆的旅人」及「永恆的旅者－如漂鳥般飛翔」呼應漂鳥集中兩首詩的意境。

王志輝指10位藝術家作品結合泰戈爾蘊含省思的「漂鳥集」，沈浸美好風光同時有深刻心靈悸動，也提醒唯有大家與自然共生息，才能真正領略並保有這份珍貴的大自然禮物，這也是「漂鳥197－縱谷大地藝術季」要帶給民眾的重要訊息。

王志輝說，「漂鳥197－縱谷大地藝術季」展至10月13日，這個夏天要到台東渡假的旅人，不妨延長假期，到縱谷大地藝術季，感受台東黏人土壤，拋開塵世煩囂，找回自己內心深處與自然藝術美景的深層感動。

台東藝術家裝置藝術

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