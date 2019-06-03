韓國瑜花蓮造勢場地旁大火 婦女會：活動照常舉行

2019-06-03 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



夜市整個鐵皮屋頂因大火崩塌。記者王思慧／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜預定本周六參加花蓮在六期重劃區的造勢活動，卻遇上場地旁的東大門夜市火災，有37個攤位受到影響，財損預估為200萬元，幸好起火時間在夜市打烊後的半夜，無人傷亡。昨日剛申請造勢活動場地，主辦單位花蓮市婦女會表示，活動仍照常舉行，請民眾不必擔心。

花蓮市婦女會理事長江如玲自稱「韓粉」，昨天向警方申請六期重劃區，要舉辦「決戰2020 贏回台灣，韓國瑜前進東台灣 全民花蓮見」造勢活動，時間從8日下午2時至6時，韓國瑜預計5時進場，並由150位旗手開道陪同進場，預估韓會有30分鐘致詞時間。

由於六期重劃區就在東大門夜市旁邊，是否會影響造勢活動？江如玲說，因為火災位置距離活動場地有一段距離，且夜市共約4百多攤，火災僅影響其中近40攤，因此活動不受影響，相信縣府也會盡快恢復原狀，請民眾不用擔心。

花蓮縣府觀光處長唐玉書表示，這場火災導致32個攤位全毀，統計後受到影響的共有37個攤位；優先處理現場安全及攤商善後，今天下午會開始拆除燒毀攤位，預估2天內可清理完畢，周末就是端午連假，會先在夜市空曠處搭帳篷，讓37間受災攤商方便做生意。