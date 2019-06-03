守護宜蘭偏鄉1900學童健康 基隆長庚醫院再投入960萬

2019-06-03 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆長庚紀念醫院與宜蘭縣政府合辦的「宜蘭縣偏鄉學校巡迴關懷計畫」邁入第二年。圖／基隆長庚醫院提供 分享 facebook

為照顧宜蘭縣偏鄉16所學校將近1900位學童健康，基隆長庚紀念醫院與宜蘭縣政府合辦的「宜蘭縣偏鄉學校巡迴關懷計畫」邁入第二年，基隆長庚醫院表示，今年持續投入經費約960萬元，透過長庚紀念醫院及宜蘭縣政府合作交流及資源整合，為每一位學童健康來努力。

今天早上9時在宜蘭縣府縣長室召開的共識座談會，縣長林姿妙縣長、基隆長庚紀念醫院陳建宗院長、羅東聖母醫院馬漢光院長、四季國小吳俊德校長、宜蘭縣衛生局徐迺維局長以及教育處王泓翔處長，都到場參加。

基隆長庚紀念醫院陳建宗院長表示，長庚紀念醫院一直以來推動公益事務不遺餘力，去年3月至今，針對宜蘭縣偏鄉學校進行203場的巡迴關懷，服務4247人次的學童，藉由醫療關懷巡迴計畫能夠即早發現學童健康問題。

營養師團隊也舉辦營養衛教41場次，教導552人次的學童認識衛教知識；而運動防護師團也協助介入500餘位運動訓練的學童，教導有關運動傷害防護知識，可減少學童受傷情形並提升體育競賽成績，今年會持續投入經費約960萬元，照顧宜蘭偏鄉學童健康。

林姿妙縣長說，縣府非常重視學童的飲食健康及生涯發展，自她上任以來力推補助全縣國中、小學校免費營養午餐政策，也希望為宜蘭縣各級學校的學童營養健康努力，非常感謝長庚紀念醫院這一年來積極照顧宜蘭縣偏鄉學童健康。

並輔助給予宜蘭縣運動小選手訓練及運動傷害防護照顧，讓學童從事運動訓練過程更有保障，縣府衛生局也會積極整合串連縣內各項醫療資源，共同照顧宜蘭縣的學童們身心健康。