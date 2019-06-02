花蓮觀光推介會 業者推韓粉標語打折

2019-06-02 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮市公所為推廣觀光，舉辦「洄瀾食旅觀光推介會」，向來自各縣市企業經理人介紹花蓮的特產、旅遊、飯店民宿等特色，共24個業者參展。花蓮民宿協會理事長陳秉忠表示，這次端午連假訂房率僅有一半，得知韓國瑜8日要來，已有業者推出只要韓粉喊出標語，住宿就打折，要觀察韓粉是否能帶動住房率。

中華民國企業經理協進會一連兩天在花蓮舉辦全國大會師活動，花蓮市長魏嘉賢邀請花蓮觀光業者與協進會成員互相交流，除了花蓮名產店、原民風味餐業者外，還有飯店、民宿業者、賞鯨及飛行傘業者等。花蓮市長魏嘉賢表示，希望透過介紹花蓮特色，有機會到花蓮旅遊、投資，帶動花蓮就業機會，並媒合更多文創、農業旅遊等更精密的產業發展。

經營民宿16年的陳秉忠說，現在旅遊業不好做，國際觀光客不來，國旅市場也不好，因此把握機會推銷自己，希望旅客每次來不一定要住飯店，若舉辦小型活動，歡迎來住花蓮特色民宿。

陳秉忠表示，現在很多飯店打起「價格戰」壓低住房價格，住一晚3000元有找，客人都去住飯店，讓花蓮民宿住房率更慘，目前端午連假住房率只有一半，有的民宿甚至不到五成，現在得知韓國瑜8日要來，有業者腦筋動得很快，推出只要旅客講出「台灣安全、人民有錢」韓式經典標語，住宿就打85折促銷活動，不過可否帶動住房率尚待觀察。