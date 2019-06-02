明年完工 蘇花改和中大清水段隧道演練

2019-06-02 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



蘇花改工程處今日於「中仁隧道」與「仁水隧道」實施防災演練。圖／蘇花改工程處提供 分享 facebook

蘇花改將於明年初通車，公路總局蘇花公路改善工程處今日邀學者，以及路段設計單位、監造單位、施工廠商與接管單位等，召開第1次通車前安全諮詢會議，於「中仁隧道」與蘇花改唯一一座單孔雙向「仁水隧道」實施防災演練，將訂出防災SOP，減少災害風險。

蘇花改工程處長邵厚潔表示，和中大清水段因路基狹窄，且時有邊坡侵蝕落石坍方風險，屬落石危險改善路段，該路段規畫2座隧道，其中「中仁隧道」為雙孔單向隧道，最高岩覆達1226公尺，為國內少見施工困難度極高隧道工程；而「仁水隧道」位於太魯閣國家公園內，為環境敏感地區，為減少總開挖量，設計為蘇花改計畫八座隧道中唯一一座單孔雙向隧道。

邵厚潔指出，中仁與仁水隧道設置水霧設備及複合型點排式通風系統，水霧設備適時運轉將有效限縮起火區域，達成冷卻控溫效果，進而防止受堵車輛延燒，爭取救援時間，營造有利於用路人安全避難及後續消防救援作業環境。

邵厚潔說，後續將辦理機電及交控設備教育訓練，並配合營運接管單位於通車前辦理各類情境防災演練，讓各單位更加熟稔防救災設備操作與突發狀況處理程序，以確保各項設備功能達到最佳狀態，並加強各橫向權責單位溝通聯繫，落實提供安全可靠的用路環境。