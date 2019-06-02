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知本光電開發案過關 原民會籲各界尊重部落決定

2019-06-02 19:26聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東市卡大地布部落昨天上午11點針對堪稱東南亞最大的光電案「知本光電區」開發案，...
台東市卡大地布部落昨天上午11點針對堪稱東南亞最大的光電案「知本光電區」開發案，召集部落族人舉行部落諮詢同意投票，部落5百多戶，贊成187票、反對173票，無效1票，同意光電開發。聯合報系資料照片
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針對卡大地布部落族人投票多數同意知本光電區開發案，行政院原住民族委員會表示，此案由部落依原住民族基本法第21條及諮商同意辦法召開部落會議，議決同意廠商開發案，原民會呼籲「各界均應尊重部落決定，縣府與廠商應落實開發利益分享。」

台東知本地區卡大地布部落昨天上午11點針對堪稱東南亞最大的光電案「知本光電區」開發案，召集部落族人舉行部落諮詢同意投票，部落5百多戶，贊成187票、反對173票，無效1票，結果部落是同意光電開發。

原民會表示，台東市公所代行召集卡大地布部落會議，涵蓋三里一村，原住民家戶高達557戶，是國內就原住民傳統領域開發爭議，少見的大規模同意程序，如今順利完成議決，充分落實原基法保障部落諮商、同意及參與權利，未來可作為其他部落行使同意權的參考範例，以落實原基法維護保障原住民族土地權益的目的。

原民會強調，縣府與開發廠商對部落所承諾的回饋金、補助費、參與工作機會、產業合作輔導等事項，都必須確實履行。此案深受各界高度關注，部落內部也有多元意見，但既然有過半數原住民家戶代表出席會議，投票作出最後決定，這是部落族人在內部充分對話後，所展現的民主風度，各界更應尊重部落決定。

原住民投票台東
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